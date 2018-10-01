花蓮》效法張天欽？ 葉毓蘭轟：蔡碧仲自我矮化成選舉工具

花蓮縣代理縣長蔡碧仲。(圖／本報資料照，許家寧攝)

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中時電子報
/綜合報導

前花蓮縣長傅崐萁時期的縣府秘書長顏新章以下16名縣府人員，因擔任榮亮「人頭」存提金額達3億多元，遭官派代理縣長蔡碧仲指示政風處查辦到底。亞洲警察學會祕書長葉毓蘭指出，如果蔡碧仲都要效法張天欽，自我矮化成選舉工具，到花蓮清傅黨、追傅産，實在令人憂心。

前花蓮縣長傅崐萁被理想大地控以榮亮公司名義，涉嫌逃漏稅、偽證獲判無罪，16名縣府人員擔任榮亮「人頭」存提金額達3億多元，遭代理縣長蔡碧仲指示政風處查辦到底。對此，顏新章回應，他只是陪好朋友林德復去領錢，林是向壽豐農會金庫貸款，要去提出來給地主，若是檢方提新事證或是政風處全面去查沒關係，但是不要亂塗黑。

葉毓蘭指出，民進黨朝廷諸官時常忘記自己的角色與責任，沒有與時俱進。她解釋，蔡碧仲過去可能是個能幹的檢察官、律師，幫小英與民進黨打官司，辦了很多大案。但她也認為，「辦到底」的狠話，已經不是縣長父母官該講的。

她認為，即便他(蔡)前一個職務是法務部政務次長，都是不應該講的，尤其是針對個案或個人的發言，畢竟，蔡碧仲拿的是中華民國的俸祿，不是民進黨掏腰包給的。

葉毓蘭強調，若連蔡碧仲這樣優秀的法律人，都要效法張天欽，自我矮化成為選舉工具，到花蓮清傅黨、追傅産，實在令人憂心不已！

(中時電子報)

文章來源：花蓮》效法張天欽？ 葉毓蘭轟：蔡碧仲自我矮化成選舉工具

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