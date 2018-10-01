台船上億預算委託不知名公司 國防部：只有它有輸出許可

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國民黨立委江啟臣今質疑，上周媒體刊登，台船找一間不知名的公司擔任技術顧問，未經公開招標，批評國防部搞黑箱。海軍司令部參謀長李宗孝今表示，潛艦案較為特殊，這家公司是依《政府採購法》招標，簡單來說，「只有它有輸出許可」。

周刊《新新聞》上周報導，一家名為「Gavron Limited」公司（簡稱GL）獲得台船潛艦國造（IDS）近10億的技術顧問合約，並未經公開招標直接簽下；然而，GL最早在倫敦註冊，從事飲料、菸草等零售食品，2016年11月一度因經營不善而倒閉。

立法院外交及國防委員會今邀請國防部副部長沈一鳴、退輔會副主任委員呂嘉凱等官員，就2018年度預算解凍案報告並備詢。

江啟臣質詢時詢問，上述標案似乎要6億多元，「一個6億元的技術顧問，我們問台船，台船說是機密，國防部把什麼都列機密，你們在搞什麼？」他說，國防部到底在搞什麼黑箱，真的在做「國防布」嗎？把所有預算都改列機密預算。你們真的在作國防布，但如果用黑箱、委外，然後再說機密，不要是下一個慶富案，也不要是下一個獵雷艦案。

對此，李宗孝回應，潛艦案較為特殊，這家公司是依據《政府採購法》招標，符合規定，簡單來說，「只有他有輸出許可」，經這麼多努力已有點成果，剩下細節不宜公開說明。

李宗孝強調，整個潛艦國造案都有向總統報告，預計明年依計劃製造。

另外，江啟臣也詢問，美國到底會不會賣M1A2戰車，為何列在機密預算？軍備局長房茂宏表示，目前已向美方提出要價書，並將在明年預算中編列相關預算。

江追問，此案的成功率有多少？不要編了預算最後美方不賣；陸軍參謀長楊海明則強調，陸軍立場只要能增強陸軍戰力，陸軍都會「極力爭取」。

(中時 )

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