Bookstart 閱讀起步走 文化局圖書館溫馨登場

2018年10月01日 11:51 中時 范振和

阿是太極氣功負責人階聰得也帶動全場練「親子養生氣功」。（范振和攝）

花蓮縣文化局祕書蔡樹芬（右四）主持致贈各鄉鎮市代表禮袋典禮。（范振和攝）

花蓮縣「Bookstart 0-5歲閱讀起步走」活動，1日上午在文化局圖書館大廳舉辦全縣啟動儀式，有幼童天真舞蹈，也有親子養生氣功帶動練，場面熱鬧溫馨。

「Bookstart 0-5歲閱讀起步走」，文化局邀請全縣13鄉鎮市圖書館、縣府家庭教育中心、慈濟小兒科健診中心單位共同啟動，只要設籍花蓮縣0-5歲（民國102年以後出生）的嬰幼兒，家長可憑戶口名簿到文化局及13鄉鎮市立的圖書館辦理寶寶的第一張閱覽證，或已辦證者可憑證在各公共圖書館、慈濟小兒科健診中心，免費獲贈內有嬰幼兒繪本的禮袋。

文化局祕書蔡樹芬說，今年因應教育部推廣弱勢家庭服務，也特別發送100份給社會處輔導的家庭，民眾可向縣政府社會處婦幼科北中南三區家庭服務中心查詢。

「知識來自於閱讀」，蔡樹芬期盼藉由禮袋，讓小朋友擁有人生中的第一本書，養成閱讀好習慣，進而提升閱讀興趣，奠定人生閱讀的基礎。她並主持13鄉鎮市代表禮袋贈送儀式。

今天上午，恩典幼稚園表演「手腳愛搖擺」，活潑天真的舞蹈，讓台下手機閃個不停；阿是太極氣功負責人階聰得也帶動全場練「親子養生氣功」，有的練得滿臉通紅；音樂老師孫晨翔、陳祖恩則以橫笛、電子琴伴奏，讓家庭教育中心成員暢跳「小蘋果愛閱向前走」。

(中時 )