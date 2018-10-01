北農遊歐惹議 林聰賢：能有什麼意見？

2018年10月01日 12:09 中時 游昇俯

台北農產運銷公司明（2）日將帶團出訪歐洲，但多為觀光行程，包括羅浮宮、紅燈區，引發外界爭議。對此，農委會主委林聰賢今日表示，此行屬於北農公司治理的範疇，農委會不會去關心一個北農的出國行程，但若社會觀感不佳，或遭質疑與公司推動業務無關，北農應主動和社會大眾說明。

立法院經濟委員會今天開議，邀請農委會主委林聰賢報告業務概況，並備質詢。會前林聰賢接受媒體訪問表示，針對北農遊歐爭議，農委會關注的是全國農產品拍賣是否影響農民權益，對於社會觀感不好的事情，會請公股董事關心，農委會若關心一個北農公司的出國行程，「那麼全國農漁會是不是都要管？」

林聰賢說，據了解，此行程是北農歷年都有的規劃，不清楚這個行程的內容是屬於員工福利，還是實質考查，但若社會觀感對北農出訪觀感不佳，或認為使用公司的錢要去對公司有幫助的行程，北農應主動向社會大眾說明，農委會可以透過公股董事共同檢視，「但沒用到公家補助的錢要怎麼監督呢？」

此外，回應立委孔文吉質詢時，林聰賢也提到，據了解，彭振聲董事長已說此行董事會同意、沒意見，「董事長沒意見我們能有什麼意見？」但對於農委會應發揮管理責任，林聰賢則說，希望董事會下次擬訂計畫要能符合社會觀感，並以公司治理為目標。

(中時 )