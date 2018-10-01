雙十國慶 新北今年插掛國旗破萬

2018年10月01日 12:16 中時 葉德正

光輝十月到來，新北市區主要道路、橋樑、市府大樓及周邊，都以插上青天白日滿地紅的國旗，用萬面國旗歡慶國家生日；新北市民政局表示，市府大廳內壯觀的紅色旗海，加上明星氣勢般的國旗拍照背版，歡迎大家一起來打卡拍照，國慶當天市府也將在市民廣場舉辦升旗典禮，歡迎民眾一起來慶祝中華民國生日。

民政局長江俊霆表示，今年插掛的國旗超過1萬面，以旗海氣勢，凝聚民眾愛國熱情，市府大樓也精心妝點門面，從入口大版面心型國旗窗貼、大廳震撼視覺的24面巨幅國旗，以及首次亮相的國旗拍照打卡背版，還有聯合服務中心櫃台人員也換上國旗裝迎客，讓民眾感受濃濃的國慶氛圍。

另市府周邊更密集插掛國旗，從市府大樓延伸至中山路、縣民大道、新府路、區運路、新站路、漢生東路、民權路、文化路等8條主要道路形成國旗幹道，8號國旗(240cm*160cm)垂直懸掛分隔島與道路兩側路燈桿，迎風飄揚，相當美麗壯觀，已有不少民眾迫不及待補捉律動美感分享。

而跨界橋樑也分別在與台北市相連的臺北橋、忠孝橋、中興橋、華江橋、萬板大橋等5座橋樑，及與桃園市相連的林口文化一路、文化二路、文化三路、文化北路等4座橋樑，插掛6號國旗(144cm*96cm)。

市區內重要橋樑新海橋、大漢橋、秀朗橋、三鶯二橋，及各機關學校也在行政大樓、大門口以及陸橋等處插掛國旗，還有許多愛國車主車上插著小國旗穿梭大街小巷，整個市容繽紛有朝氣。市府也號召民眾在社區陽台、店家門口懸掛國旗，一起展現對國家的熱愛。

國旗預計插掛至本月28日後拆除，期間民眾如有發現國旗毀損情形，可以撥打市民熱線1999服務專案通報，市府相關單位將派員前往處理。

(中時 )