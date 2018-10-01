《全台最速報》藍委抗議中選會 綠委護送陳英鈐開會

藍委抗議中選會 綠委護送陳英鈐開會

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎藍委抗議中選會 綠委護送陳英鈐開會

中選會認定藍委盧秀燕領銜提案的「反空汙公投」連署，認定有7萬多份偽造，其中已死亡者有1萬1849人，明將討論是否依法提告。由於中選會主委陳英鈐今要赴立院備詢報告，國民黨團一早就動員備戰，但遲至上午9點陳英鈐都還未現身；藍綠雙方僵持約5分鐘後，陳英鈐在綠委護送下才順利進入官員席，藍委則高喊「中選會是西廠」、「陳英鈐下台」，並祭出程序發言杯葛，開會近一小時陳英鈐仍無法順利報告。

◎雙十免費送 國慶嗡嗡包4.0今亮相

為慶祝雙十國慶，北市府不但將在10月10日上午在市民廣場舉辦升旗典禮，還要發送國慶活動不可錯過的限量紀念品「嗡嗡包」，4.0版嗡嗡包1日亮相，大容量雙肩背包，採國旗紅藍白3色搭配推出時尚藍、優雅紅2種色系包體，並以單車意象設計帶文青感的白色LOGO，帶出「2018 TAIPEI」字樣，勢必再引爆排隊風潮。

◎反瓦斯儲存廠 南市安定居民上街抗議

億霖企業去年計畫在台南市安定區蘇林里興建瓦斯容器儲存場，但因廠址緊鄰民宅、廟宇，反對居民組成自救會不斷發動抗爭，除質疑業者擅自變更設計形同違法，已提起行政訴訟爭取權益外，1日更走上街頭前往永華市政中心，抗議台南市政府消防局、工務局、莊欽淇建築師事務所集體舞弊。市府回應表示，已行文業者建議暫緩施工，也將調查工程執照核發有無瑕疵。

◎讓縣民有感 蔡碧仲：升旗典禮只辦一次

「這是最後一次升旗典禮！」花蓮縣代理縣長蔡碧仲1日上午主持他第一次也是最後一次升典禮，強調節省下來的錢，將與縣民、縣府員爬美崙山買早餐分享。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！

更多新聞請看中時電子報+QRCODE
花蓮》效法張天欽？葉毓蘭轟蔡碧… 雲林》林慧如提十大政見 李進勇…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。