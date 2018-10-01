這個「桃青領袖」竟是惡魔！凌虐5歲女童 強逼剃頭、喝尿

2018年10月01日 12:07 中時電子報 張國欽

桃園一名在龍潭區和中壢區開設零食雜貨店的王姓男子，雇用一名單親媽媽，還願意照顧對方女兒，不料卻拿牙刷刷女童下體、剃髮，還逼喝排泄物，案情曝光後引發社會關注。據了解，王男已羈押期滿，9月26日開庭後以20萬元交，每周一、三、五都須到居住處的新北市板橋警分局板橋派出所報到。

女童見到惡男嚇得躲在椅子下。（圖／翻攝畫面）

據《蘋果》報導，今年28歲的王男，涉嫌2017年7月8日起至8月27日止，趁女童母親工作時，每日1次命女童為他口交，再以沐浴海綿暗藏牙刷，插入及強刷對方下體，甚至徒手或以手機充電線毆打，還命對方不准穿衣服，裸身以狗趴方式貼於地板，不准睡覺，甚至剪去女童頭髮。

女童母親曾懷疑雇主虐待女兒，但王男卻否認：「是妳女兒不乖，不要相信妳女兒的話。」、「頭髮剃光是因為有頭蝨」。直到8月28日，隔壁商店老闆娘發現女童雙眼、臉部受傷瘀血，想帶回詢問時，卻王男卻想強行將人帶走，因說要報警，王男才趕緊開車離開。

王男被檢警拘提到案後，被查出曾獲得「桃青領袖傑出獎」，檢方認為他供詞避重就輕，毫無悔悟，遂依強制性交、強制猥褻、傷害、凌虐幼童等罪嫌起訴，建請法院重判20年徒刑。

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(中時電子報)