雲林》林慧如提十大政見 李進勇：幸好民進黨提名她

2018年10月01日 12:06 中時 周麗蘭

縣長李進勇推薦林慧如是實踐者、執行者。（周麗蘭攝）

縣長李進勇陪同斗六市長參選人林慧如舉行記者會。（周麗蘭攝）

民進黨提名斗六市長候選人林慧如1日舉行十大政見記者會，她表示政見就是她的承諾，包括成立市政服務中心、老人福利所、增設幼幼班、畫停車格、道路管理中心、追蹤鐵路高架化、整併公園成為主題公園、盤點友善自行車道、舉辦斗六路跑。

縣長李進勇陪同林慧如舉行記者會，他表示聽了林慧如的十大政見，很慶幸民進黨提名的是她，她當選執政的公所不會和縣府脫鉤，以長青食堂為例，目前斗前斗六市有十萬人口，只成立兩個長青食堂，反觀口湖鄉只有2萬7000多人口，成立9個長青食堂，全縣共有80幾個，斗六財政不是不好，斗六市民要自己去思考。

李進勇說，執政者最重要的是態度，林慧如不是個空談者，是實踐者、執行者。

林慧如表示，自己雖然曾擔任兩任古坑鄉長，也做出可以交代的成績，但在斗六市未參選過，目前知名度仍不足，但她仍會用行政經驗爭取斗六市民的支持。

她表示，公所施政最主要的還是服務優先，其次是市容環境品質不能再分公所、縣府權責，斗六市道路、公園可以由公所代管，縣府支付經費。

林慧如說，斗六的交通也很被市民詬病，若能當選她將不畏艱難盤整所有能畫停車格的路段；至於路平問題，公所應主動巡檢，而不是被動等待通報。

她說，斗六三十年前在美國已經有名，因為斗六有一個NIKE的工廠，而斗六有火車站，很多人不知雲林在哪但知道斗六，斗六的精神必須找回來，未來希望能縣府合辦斗六馬拉松沿著全台最美的東西向道路台78線跑；斗六圓環交回給斗六市公所管理，重振斗六地標的歷史精神。

(中時 )