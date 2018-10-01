國宴談兩岸 李克強：持續擴大兩岸經濟文化交流

2018年10月01日 12:27 中時 楊家鑫

大陸國務院昨日舉行國慶招待會，大陸總理李克強致詞時指出，將繼續貫徹對台工作大政方針，堅持一個中國原則，堅持「九二共識」，堅決維護國家主權和領土完整，決不容忍任何「台獨」分裂圖謀和行徑。同時，為呼應大陸近來推出惠台31條等措施，李克強表示，將在擴大兩岸經濟文化交流合作中，為廣大台灣同胞和企業提供更廣闊的市場、更多樣的發展機遇。

大陸新華社報導指出，大陸國務院30日舉辦大陸69周年國慶招待會，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等黨和國家領導人與1200多位中外人士出席。

今年李克強致詞時同樣提及台灣。他重申，將繼續貫徹對台工作大政方針，堅持一個中國原則，堅持「九二共識」。在反對「台獨」的部分，李克強去年的表述是「堅決反對台獨」，今年的表述則是「堅決維護國家主權和領土完整，絕不容忍任何台獨分裂圖謀和行徑」，語氣更重、力度更強。

與去年不同的是，李克強在致詞中增加了「在擴大兩岸經濟文化交流合作中為廣大台灣同胞和企業提供更廣闊的市場、更多樣的發展機遇」的內容，與大陸今年以來推出的惠台31條、登記證等措施相呼應。

李克強致詞時還表示，大陸將堅定不移走和平發展道路，堅決維護國家核心利益，願與國際社會協商完善全球治理體系，擴大與各國的利益交匯點，推動構建人類命運共同體。

他最後說，「偉大事業需要全體中國人民共同奮鬥、克難攻堅。讓我們更加緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，腳踏實地，開拓創新，為實現『兩個一百年』奮鬥目標、建設富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興中國夢而不懈努力！」

(中時 )