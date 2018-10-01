好萊塢名星最愛 高顏質Pasta即日起開賣

2018年10月01日 12:18 工商 姚舜

〈可可亞寬麵〉麵條是在小麥粉中加了100％的可可粉揉製。

〈炸雞牛肝菌菇可可亞寬麵〉是用以牛肝菌為主的綜合菇菌醬汁與雞湯炒製，成菜後充滿菇菌香氣和可可香。（圖／姚舜）

狀似鵝腸的〈麵包麵〉的麵體，是將法國長棍麵包烤好後磨成粉，再與現磨小麥粉混合後揉製，除了更「耐嚼」，並可嘗到麥香與「麵包香」。（圖／姚舜）

〈阿湯哥玩命肉醬手工麵包麵〉的肉醬，是以豬、雞與牛3種肉混合了蔬與番茄醬製作，用來炒易吸附醬汁的「麵包麵」，味道更濃郁。（圖／姚舜）

〈慢燉豬頸肉辣木麵〉的麵條是在麥粉中加了辣木葉（Moringa），且其麵體是柱狀體。（圖／姚舜）

義大利名廚Antonio Tommasi擅長利用番茄、菠菜、薑異，甚至蝶豆花等蔬果食材天然色澤融入麵糰中，手工製作各式繽紛且健康的Pasta。（圖／姚舜）

〈漁夫淡菜海鮮彩虹繽紛麵〉的麵條五顏六色，與盤中海鮮一樣繽紛。（圖／姚舜）

〈糯米椒辣味屠夫肉醬披薩〉是用番茄辣味肉醬作底醬，Topping則有辣味香腸、紅辣椒、墨西哥青辣椒等。（圖／姚舜）

用義大利百萬旋轉窯爐烤製的Pizza，餅皮非常薄脆，卻又帶著微微的韌性。（圖／姚舜）

像個「老頑童」的義大利名廚Antonio Tommasi在美國西岸主持的多家餐廳，非常受到強尼戴普、湯姆克魯斯等好萊塢星的喜愛，他並被洛杉磯時報譽為「廚房裡的達文西」。（圖／姚舜）

麵糰到了Antonio Tommasi手裡，好像變成了黏土，除色彩繽紛，且可塑成各種形狀。（圖／姚舜）

麵糰到了Antonio Tommasi手裡，好像變成了黏土，除色彩繽紛，且可塑成各種形狀。（圖／姚舜）

在中壢大江購物中心的〈MOLINO手工義大麵工場〉，所有Pasta都是用現磨麥粉手工現做的生麵烹調（圖／姚舜）

今（10/1)天、就是今天起，「義大利麵控」可以嘗到口感彈Q、形色繽紛，並用石臼現磨新鮮麥粉手工現做麵條烹製的各式「高顏質」義大利麵了。

為了慶祝開幕周年，位在中壢大江購物中心GB樓層的〈Molino手工義大利刀麵工場〉的首席廚藝顧問，被洛杉磯時報封為「廚房裡的達文西」的義大利名廚Antonio Tommasi再度來台客座，並以「好萊塢巨星最愛」為主題，設計推出多款過去在台灣難得見到與嘗到的手工現做義利麵，即日起至10月底止除了在中壢〈Molino〉供應，亦在〈BELLINI Pasta Pasta〉台北4家門市同步開賣，食家饕客或吃貨可以在這些餐廳看到並嘗到，連「阿湯哥」湯姆克魯斯與強尼戴普都讚不絕口的義大利Pasta全新「麵」貌。

統稱為Pasta的義大利麵食有各種形貌，而烹煮Pasta的麵料食材分「乾燥麵」與新鮮手工現做的「生麵」，前者口感較硬、韌，後者因含水量較高，吃起來有韌中帶有彈性。而這兩種麵的口感，又會因製作時所用材料不同，產生各式各樣的變化。

台灣餐飲市場愈來愈國際，標榜以手工新鮮現製生麵烹煮Pasta的餐廳已愈來愈多，而且還可分「本土自創」品牌」與「義系」或「日系」品牌。而同樣是新鮮現做生麵煮Pasta，〈Molino〉的手工義大麵卻因系出Antonio的傳藝授技，與台灣坊間現有的義大利麵大不相同。

現年63歲的Antonio Tommasi像個「老頑童」，採訪時，他手中不時「把玩」著那一坨坨好似彩色黏土的麵糰。那些麵糰上的顏色都是他用番茄、菠菜、薑黃、辣木，或是碟豆花榨出或萃取的汁液「融入」染成的。其實，做彩色麵也不是新鮮事，讓我驚艷且心中兀自讚嘆的是，Antonio可以將不同顏色麵糰或堆疊、或搓揉成似〈娘惹糕〉，或是彩色糖果，再用這些麵糰做出各式各樣的麵體。

〈Molino〉生麵的麵粉是以石臼現磨的麥穀粉。石臼的轉速慢，磨麥時不會過熱而破壞了麥穀中的營養成份。「時間就是金錢」，〈Molino〉這麼做麵成本當然比較高，但重視健康與身材的好萊塢明星喜歡Antonio的麵，也是因為他的麵「不是只有澱粉」，完全符合時下不少品味男女追求的「生胴」或「低GI」飲食概念。

Antonio的「玩心」讓他有源源不絕的創意，誰會想到用具抗氧化的薑黃，或是具有豐富礦物質的辣木（Moringa）為Pasta染色呢？又有誰會想到將烤過的法國枴杖麵包磨成麵包粉後，再摻入麵糰中做出帶有麵包香的〈麵包麵〉呢？另外，怎麼會有人想出將彩色麵皮切成了一塊塊「滾著花邊的手帕」，再捲成包著內餡的「粗管麵〉呢？

「義大利Pasta要具備什麼條件才叫好吃？」， 我問。

「你餓了，就會覺得很好吃！」，Antonio的回答真的有夠「皮」，是吧。不過他接著表示，烹煮出美味義大利麵有幾個關鍵：1.食材和麵都要新鮮，2.「好品質是建立在好品質上」，意思是食材與麵粉都要好。3.愈簡單愈好。聽起來，都不難，但都是「基本道理」，但「知易行難」，我看著他親自示範每款新麵的過程，心想「台灣大概沒有廚師願意這樣做麵吧！」。曾獲普立茲獎的美食評論家Jonathan Gold曾以「簡單而繁複」形容Antonio作的義大利麵，這種境界，食饕與吃貨得自己吃過才能實際領略其中妙諦。

(工商 )