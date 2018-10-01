大陸「十一長假」預計7億人出遊 機票旅館漲一倍

2018年10月01日 12:39 中時 楊家鑫

大陸「十一長假」又來了，今年預計將有超過7億人次出遊。中新經緯報導稱，十一期間，大陸機票、旅館、民宿、汽油等價格「漲」聲響起。機票價格比平時高出1至2.5倍；熱門旅館民宿價格也漲一倍。大陸網友笑稱，又到了一年一度窮人出行的日子。

大陸中新經緯報導指出，每年大陸國慶長假都是旅客出行的高峰期，機票價格也隨之上漲。節前查詢多家票務網站發現，十一期間，飛往北京、三亞、桂林、昆明、廣州等熱門城市的航班價格較之平時都有不同程度上漲。

以「去哪兒網」從北京到達廣州為例，9月30日當天票價最高，價格達1570元人民幣（下同）以上，較平日的740至760元區間，價格上漲幅度超過100％。

報導稱，出境遊機票價格方面，北京至首爾、東京、紐約、曼谷等熱門境外旅遊城市票價最高點均出現在9月30日當天，其次是10月1日或9月29日，價格幾乎比平時高出1至2.5倍。

除了漲價的機票之外，自10月5日零點起，祥鵬航空、奧凱航空兩家航空公司還將調漲國內航線燃油附加費，漲幅超過2倍。

報導稱，十一假期出遊熱帶動呂感、民宿的漲價，一些熱門旅遊城市的旅館、民宿價格較之平時均有不同程度漲幅。杭州、南京、北京、廣州等熱門旅遊城市的旅館價格在國慶期間均有所上漲。以杭州某商務型旅館的大床房為例，國慶期間均價為1138元，而平常只需582元，價格上漲約一倍。同時，熱門商圈民宿價格也漲一倍左右。

不過也有好消息，近日大陸多地部門宣佈降低部分大陸國有重點風景區票價，目前已有314個景區降價擬降價，其中免費開放景區30個，降價幅度30％以上的29個。很多大陸網友說，這大概是假期漲聲一片中，聽到的最好消息。

(中時 )