大陸「十一長假」預計7億人出遊 機票旅館漲一倍

友善列印
中時

大陸「十一長假」又來了，今年預計將有超過7億人次出遊。中新經緯報導稱，十一期間，大陸機票、旅館、民宿、汽油等價格「漲」聲響起。機票價格比平時高出1至2.5倍；熱門旅館民宿價格也漲一倍。大陸網友笑稱，又到了一年一度窮人出行的日子。

大陸中新經緯報導指出，每年大陸國慶長假都是旅客出行的高峰期，機票價格也隨之上漲。節前查詢多家票務網站發現，十一期間，飛往北京、三亞、桂林、昆明、廣州等熱門城市的航班價格較之平時都有不同程度上漲。

以「去哪兒網」從北京到達廣州為例，9月30日當天票價最高，價格達1570元人民幣（下同）以上，較平日的740至760元區間，價格上漲幅度超過100％。

報導稱，出境遊機票價格方面，北京至首爾、東京、紐約、曼谷等熱門境外旅遊城市票價最高點均出現在9月30日當天，其次是10月1日或9月29日，價格幾乎比平時高出1至2.5倍。

除了漲價的機票之外，自10月5日零點起，祥鵬航空、奧凱航空兩家航空公司還將調漲國內航線燃油附加費，漲幅超過2倍。

報導稱，十一假期出遊熱帶動呂感、民宿的漲價，一些熱門旅遊城市的旅館、民宿價格較之平時均有不同程度漲幅。杭州、南京、北京、廣州等熱門旅遊城市的旅館價格在國慶期間均有所上漲。以杭州某商務型旅館的大床房為例，國慶期間均價為1138元，而平常只需582元，價格上漲約一倍。同時，熱門商圈民宿價格也漲一倍左右。

不過也有好消息，近日大陸多地部門宣佈降低部分大陸國有重點風景區票價，目前已有314個景區降價擬降價，其中免費開放景區30個，降價幅度30％以上的29個。很多大陸網友說，這大概是假期漲聲一片中，聽到的最好消息。

(中時 )

國宴談兩岸 李克強：持續擴大兩… AG600「鯤龍」水陸兩用飛機完成…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。