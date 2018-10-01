AG600「鯤龍」水陸兩用飛機完成首次水上高速滑行試驗

大陸自主研製的AG600「鯤龍」水陸兩用飛機在今日完成水上高速試滑。（圖/翻攝中航工業微信公眾號）

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中時電子報
喻華德

綜合報導，中國航空工業官方微信公眾號發布訊息，由該公司研製的AG600「鯤龍」水陸兩用飛機在今日完成了首次水上高速滑行試驗。

本次AG600水上高速滑行任務主要進行高速水面直線滑行，重點檢查不同襟翼構型下的飛機水上高速滑行姿態保持穩定性、姿態變化控制特性，噴濺特性等性能，飛機操控穩定，各系統工作正常。

9月2日至9月13日， AG600「鯤龍」在湖北省荊門市漳河水上機場完成了水上低、中速滑行任務。期間進行了8架次共552分鐘的水上滑行，主要驗證了飛機氣/水動操縱性、穩定性及水密性能，飛機各系統工作正常、穩定。

AG600「鯤龍」是在2009年5月啟動「大型滅火/水上救援水陸兩棲飛機」研發專案，2014年7五月，設計工作完成。2016年7月，全機完成最終組裝出廠。2017年5月20日，完成地面低速試滑。2017年12月24日，B-002A號機首飛成功。

9月29日，航空工業在湖北荊門組織召開了AG600「水上首飛技術品質審查會」。大會成立了水上首飛技術品質審查專家組，由李明院士擔任專家組組長。

在聽取AG600專案總設計師黃領才、總品質師張恩學的報告後，分總體、氣動、水動組，結構、強度、腐蝕組，系統組，綜合組等4個專業組進行討論、質詢，審查會全體專家一致認為目前AG600大型滅火/水上救援水陸兩用飛機001架機已達到水上首飛技術狀態，一致同意通過水上首飛技術品質審查。

9月30日，航空工業召開大型水陸兩用飛機AG600「水上首飛放飛審查會」，成立了水上首飛放飛審查專家組。在聽取了水上首飛技術品質審查意見、首飛技術準備工作、試飛員小組飛行準備工作、機務和場務（航管）準備工作等內報告容後，專家組一致同意AG600飛機通過水上首飛放飛審查。

航空工業總工程師盧廣山在總結講話中對AG600通過水上首飛技術品質審查表示祝賀，強調研製團隊會後要落實專家組意見，做到技術品質和管理「雙歸零」，科學嚴謹做好首飛前各項工作，確保安全進行水上首飛。

下一步AG600型飛機還將繼續展開高速滑行試驗及其它相關試飛任務。

(中時電子報)

文章來源：為祖國慶生！AG600首次水上高滑成功！

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