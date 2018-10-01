PTT八卦版發文指韓國瑜是黑道 被打臉帳號是買來的

國民黨高市長參選人韓國瑜（右中）29日出席豐年祭活動，引發原民「暴動式」歡迎。（資料照,柯宗緯攝）

友善列印
中時電子報
前總統馬英九（前右）30日南下高雄，為國民黨高雄市長參選人韓國瑜、市議員參選人邱于軒輔選，受到現場鄉親熱烈歡迎。(中央社)
PTT八卦版一篇由tinjunsei (masa) 發文的《你所不知道的韓國瑜》，內容指韓國瑜是黑道背景，討論極熱近一百篇，結果被帳號原主人跳出來發文指這個帳號4年前就被他賣掉了。網友也酸「DPP黨工被抓包了齁!」(截自八卦版)

高雄市長選情五五波，針對國民黨高雄市長參選人韓國瑜的網路抹黑帳號也越來越多，PTT八卦版一篇由tinjunsei (masa) 發文的《你所不知道的韓國瑜》，內容指韓國瑜是黑道背景，討論極熱近一百篇，結果被帳號原主人跳出來發文指這個帳號4年前就被他賣掉了。網友也酸「DPP黨工被抓包了齁!」

國民黨在高雄市選情越打越熱，前總統馬英九昨晚7時多陪國民黨參選人到高雄市瑞豐夜市拜票，也人氣爆棚，不少民眾搶著和馬合照，湧來的人潮擠爆現場，以致馬英九短短20公尺就走了半小時，原本是計畫要1小時掃完3條街，不過最後他只走完1條，就得去趕搭高鐵。不少店家開心說，「如果每天逛夜市的人這麼多，那該多好！」

面對選情五五波，針對國民黨高雄市長參選人韓國瑜的網路抹黑帳號也越來越多，PTT八卦版一篇由tinjunsei (masa) 發文的《你所不知道的韓國瑜》，內容指韓國瑜是黑道背景，並說「以下所有言論言責我自負，並附上相關資料和報導，供鄉民佐證。」

tinjunsei (masa)文中寫道「韓國瑜算是變異種，一般眷村黑道還能開外掛跟雲林本土黑道勾結，當年的韓國瑜不像現在專門動嘴就好，在還是人家小弟的時候，可是手腳並用。當年韓國瑜跟林明義當年一進立院，就把蘇喚智跟陳水扁打到醫院。」

文章被推文推爆並引來熱烈迴響後，另一個帳號junseimika (masa)跳出來說「我是tinjunsei這個帳號原主人，大概在四年前因為人生一些變故不想看到這個帳號出現在我生命

所以就賣掉了(以前價格很差..)，重新用一個新帳號，可以看一下這帳號這四年來完全沒有發文，而且風格差異很大。」

原文章底下也因此被留言「看來7.77真的緊張了」、「不用看就知道是黨工」、「黨工被抓包了齁，風向沒那麼好帶了齁」、「原來是黨工買帳號」、「買帳號風向文」、「我有兩個上3000次賬號要賣，請寄信聯絡我喔」、「黨工我帳號賣30000」、「欸欸欸 有人說你這帳號是買的欸 解釋一下好嗎？」

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

文章來源：PTT論壇2

雲林》林慧如提十大政見 李進勇… 台中》翻轉屯區議員 籲營造便捷…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。