PTT八卦版發文指韓國瑜是黑道 被打臉帳號是買來的

2018年10月01日 12:22 中時電子報 邱文秀

前總統馬英九（前右）30日南下高雄，為國民黨高雄市長參選人韓國瑜、市議員參選人邱于軒輔選，受到現場鄉親熱烈歡迎。(中央社)

PTT八卦版一篇由tinjunsei (masa) 發文的《你所不知道的韓國瑜》，內容指韓國瑜是黑道背景，討論極熱近一百篇，結果被帳號原主人跳出來發文指這個帳號4年前就被他賣掉了。網友也酸「DPP黨工被抓包了齁!」(截自八卦版)

高雄市長選情五五波，針對國民黨高雄市長參選人韓國瑜的網路抹黑帳號也越來越多，PTT八卦版一篇由tinjunsei (masa) 發文的《你所不知道的韓國瑜》，內容指韓國瑜是黑道背景，討論極熱近一百篇，結果被帳號原主人跳出來發文指這個帳號4年前就被他賣掉了。網友也酸「DPP黨工被抓包了齁!」

國民黨在高雄市選情越打越熱，前總統馬英九昨晚7時多陪國民黨參選人到高雄市瑞豐夜市拜票，也人氣爆棚，不少民眾搶著和馬合照，湧來的人潮擠爆現場，以致馬英九短短20公尺就走了半小時，原本是計畫要1小時掃完3條街，不過最後他只走完1條，就得去趕搭高鐵。不少店家開心說，「如果每天逛夜市的人這麼多，那該多好！」

面對選情五五波，針對國民黨高雄市長參選人韓國瑜的網路抹黑帳號也越來越多，PTT八卦版一篇由tinjunsei (masa) 發文的《你所不知道的韓國瑜》，內容指韓國瑜是黑道背景，並說「以下所有言論言責我自負，並附上相關資料和報導，供鄉民佐證。」

tinjunsei (masa)文中寫道「韓國瑜算是變異種，一般眷村黑道還能開外掛跟雲林本土黑道勾結，當年的韓國瑜不像現在專門動嘴就好，在還是人家小弟的時候，可是手腳並用。當年韓國瑜跟林明義當年一進立院，就把蘇喚智跟陳水扁打到醫院。」

文章被推文推爆並引來熱烈迴響後，另一個帳號junseimika (masa)跳出來說「我是tinjunsei這個帳號原主人，大概在四年前因為人生一些變故不想看到這個帳號出現在我生命

所以就賣掉了(以前價格很差..)，重新用一個新帳號，可以看一下這帳號這四年來完全沒有發文，而且風格差異很大。」

原文章底下也因此被留言「看來7.77真的緊張了」、「不用看就知道是黨工」、「黨工被抓包了齁，風向沒那麼好帶了齁」、「原來是黨工買帳號」、「買帳號風向文」、「我有兩個上3000次賬號要賣，請寄信聯絡我喔」、「黨工我帳號賣30000」、「欸欸欸 有人說你這帳號是買的欸 解釋一下好嗎？」

(中時電子報)