台中》翻轉屯區議員 籲營造便捷生活圈走出新興產業

2018年10月01日 12:44 中時 陳世宗

「屯區市區化」效益正在發酵！市議員張芬郁、蕭隆澤、邱素貞、謝明源、陳淑華、翁美春1日於總質詢表示，屯區發展已有基礎，要求市府結合在地資源與在地特色，並打通交通任督二脈，讓屯區擁有便捷生活圈，同時走出新興產業，創造效益加倍，翻轉屯區。

市長林佳龍說接下來將朝「國際、文化、智慧」的城市前進，打造8年台中發展的「黃金時代」。張芬郁指出，遠大的目標需先建立扎實的基礎建設與計畫，她說，大里、霧峰沒有完善的都市計畫，以致於地方難有停車場、公園、污水下水道、灌排分離等公共設施，她要求市府未來基礎建設應一次到位，替屯區開拓嶄新環境。

張芬郁更表示「地方經濟是區域翻轉的關鍵」，根據國民健康署資料統計，台灣以登山健行為運動的人口近500萬人，且台灣山形得天獨厚，吸引許多外國朋友挑戰，她直言登山步道是相當值得開發投資的「新興產業」。

張芬郁指出，霧峰境內有桐林南坑巷、朝陽科大尖後山、中心瓏、樟公廟、玉蘭谷、五櫃崎等六條天然步道，加上各步道入口皆為觀光熱點，如光復新村、林家花園、省議會等，若將之串連，可全面性帶動整體觀光效益。

張芬郁說，台灣小而精緻，山林與城市間的距離相較國外並不那麼遙遠，可以快速往返，她認為步道產業應結合地方特色產業，產業與產業相互拉提，創造效益加倍。同時，張芬郁強調，交通便利是發展產業的關鍵之一，她爭取台74線平面道路打通串連，以及加速闢建大平霧捷運與大里、霧峰轉運站，她說，擁有快速來往的生活圈，將會是地方觀光吸引更多客源的重要條件，期許政府加緊腳步，為翻轉屯區儲蓄更多力量。

市長林佳龍回應，霧峰「好山、好水、好農業、好文化、好觀光」，是台灣第一個花園城市，也是文化城的起源。他說，在空間可能性上，霧峰居交通樞紐，是進出中彰投重要休息站，而農業文化則是體驗經濟最好的內容，他強調霧峰的市區化不是要變高樓大廈，而是適當的都計檢討，針對議員提出的步道串連市府方面會來加強。

針對大平霧捷運系統，交通局長王義川表示，目前都在評估規劃進行中，會到地方將可能的方案向鄉親報告，並聽取建議作為參考。

(中時 )