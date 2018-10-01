課輔特教師欠薪半年 藍轟鄭文燦只會散財

議員萬美玲和劉茂群痛批市長鄭文燦「餐盒禮物發不完、教師薪水卻中斷」。（蔡依珍攝）

友善列印
中時
立委陳學聖拿到教育部函覆，打臉教育局推託教育部未撥款。（蔡依珍翻攝）

教育部為照顧身障兒，補助國小開辦課後特教專班，但桃園特教專班53校、174位老師們，卻從5月欠薪至今，教育局還一度推拖是教育部未撥款，卻被立委陳學聖拿著公文打臉稱5、6月薪資早在6月底就發放，議員萬美玲、劉茂群痛批市長鄭文燦「餐盒禮物發不完、教師薪水卻中斷」，棄教師尊嚴於不顧。

特教科解釋，國小課後照顧身心障礙學生專班由教育部補助7成、桃園自籌3成，過去教育部以年度為單位按季撥款，要求各校先墊付，今年改成按學年度撥款，桃園配合中央調整發薪期程，加上今年申請班數踴躍、原編列經費用罄，導致撥款延遲，目前已先動支將7、8月暑期輔導薪資以市庫代墊，5、6月薪資也會加緊發放，並全面檢討流程、以如期支薪。

國民黨市議員萬美玲和劉茂群教師節時接到特教老師們投訴，稱為特教生開設的課後輔導專班課程，卻不斷欠薪，不但3、4月份的延遲到6月才發，5、6月薪水至今一文未給，詢問特教科卻得到「沒錢要等補助款」的回應，眼見發薪遙遙無期，只能向外求助，感嘆：「鄭市長不斷花錢拼命剪綵，特教師卻被拖欠薪水，實在不合理啊！」

特教科一開始回應教育部款項未到位、導致發薪延遲，沒想到桃園市長參選人陳學聖詢問教育部，卻得到教育部早已在6月28日覆函，已撥付今年第2期5、6月補助款184萬9149元，引爆萬美玲和劉茂群怒火，痛斥教育局顢頇，明明是鄭文燦領導的市政府出包，卻把過錯全推給中央，「菜都買好了硬是不煮飯，空讓作育英才的特教老師們餓肚子！」教師節還口口聲聲高喊「桃園教育品質創下十項全國領先指標、最照顧老師」，更顯諷刺，只剩空話和口號。

2人強調，薪資本來就應該要按月發放，公家機關更該做好榜樣，也不該讓各校墊付，學校每筆經費都是一個蘿蔔一個坑，尤其小校行政費本就少，「難道要校長去偷去搶嗎？」要求正視教師尊嚴。

(中時 )

好萊塢名星最愛 高顏質Pasta即日… 朱宗慶打擊樂團獲北市譽揚 大…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。