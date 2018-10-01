課輔特教師欠薪半年 藍轟鄭文燦只會散財

2018年10月01日 12:26 中時 蔡依珍

立委陳學聖拿到教育部函覆，打臉教育局推託教育部未撥款。（蔡依珍翻攝）

教育部為照顧身障兒，補助國小開辦課後特教專班，但桃園特教專班53校、174位老師們，卻從5月欠薪至今，教育局還一度推拖是教育部未撥款，卻被立委陳學聖拿著公文打臉稱5、6月薪資早在6月底就發放，議員萬美玲、劉茂群痛批市長鄭文燦「餐盒禮物發不完、教師薪水卻中斷」，棄教師尊嚴於不顧。

特教科解釋，國小課後照顧身心障礙學生專班由教育部補助7成、桃園自籌3成，過去教育部以年度為單位按季撥款，要求各校先墊付，今年改成按學年度撥款，桃園配合中央調整發薪期程，加上今年申請班數踴躍、原編列經費用罄，導致撥款延遲，目前已先動支將7、8月暑期輔導薪資以市庫代墊，5、6月薪資也會加緊發放，並全面檢討流程、以如期支薪。

國民黨市議員萬美玲和劉茂群教師節時接到特教老師們投訴，稱為特教生開設的課後輔導專班課程，卻不斷欠薪，不但3、4月份的延遲到6月才發，5、6月薪水至今一文未給，詢問特教科卻得到「沒錢要等補助款」的回應，眼見發薪遙遙無期，只能向外求助，感嘆：「鄭市長不斷花錢拼命剪綵，特教師卻被拖欠薪水，實在不合理啊！」

特教科一開始回應教育部款項未到位、導致發薪延遲，沒想到桃園市長參選人陳學聖詢問教育部，卻得到教育部早已在6月28日覆函，已撥付今年第2期5、6月補助款184萬9149元，引爆萬美玲和劉茂群怒火，痛斥教育局顢頇，明明是鄭文燦領導的市政府出包，卻把過錯全推給中央，「菜都買好了硬是不煮飯，空讓作育英才的特教老師們餓肚子！」教師節還口口聲聲高喊「桃園教育品質創下十項全國領先指標、最照顧老師」，更顯諷刺，只剩空話和口號。

2人強調，薪資本來就應該要按月發放，公家機關更該做好榜樣，也不該讓各校墊付，學校每筆經費都是一個蘿蔔一個坑，尤其小校行政費本就少，「難道要校長去偷去搶嗎？」要求正視教師尊嚴。

(中時 )