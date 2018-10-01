朱宗慶打擊樂團獲北市譽揚 大型貨櫃變身樂器箱

朱宗慶打擊樂團獲北市譽揚。(朱團提供)

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輕觸牆面，就可以發出預置的打擊樂聲音，配合節奏玩出千變萬化的節奏，朱宗慶打擊樂團剛獲台北市文化局通過成為台北市譽揚藝文組織，文化局除了頒授譽揚紀念獎章之外，也為朱團設置了移動式音樂互動裝置作品「Beats of Hearts！」目前就安放在圓山捷運站外，歡迎民眾大膽進去觸摸、感應，體驗打擊樂的節奏與趣味。

成軍32年，朱宗慶打擊樂團帶動國內藝文生態與世界擊樂發展，不遺餘力，昨天由台北市副市長陳景峻代表台北市政府文化局頒授譽揚紀念獎座給藝術總監朱宗慶，陳景峻表示，「以朱團豐沛的文化能量，這個獎我們是給太晚了。」

台北市副市長陳景峻表示，音樂影響人的一生，音樂也會改變一座城市的面貌，培養更多耐性與優雅，「我自己對音樂充滿興趣，但我不懂五線譜；後來我就讓我的孩子們好好學音樂，一個學打擊，一個吹法國號，從她們身上，我可以看見音樂文化對一個人的影響與改變。」

陳景峻說，他擔任三重市長之時，正好是朱宗慶打擊樂團成立之際，「從一開始的好奇，到後來知道看到老師表演，成立樂團，我看見朱團的努力，一座城市的偉大，就看文化底蘊豐富豐厚，非常榮幸可以見證朱團的成功，希望朱團的音樂可以走到國小，走到街巷，帶動台北市的文化。」

朱宗慶則表示，很感謝台北市給這個榮譽，「30多年來，我們累積很多，我們立足台灣，放眼世界，我們培養人才，累積創作，這正是朱團的文化品牌。」朱宗慶說，這次得到譽揚獎，「當年我們創團時，就是一台卡車帶著樂器跟演奏家們，全台灣一個鄉鎮一個鄉鎮去跑，這次得到譽揚獎，我們就希望打造一個貨櫃結合科技跟打擊樂作互動裝置，讓大家知道朱團當年努力的足跡，也從這個裝置找到接觸打擊樂的樂趣。

朱團資深團員黃堃儼表示，移動式音樂互動裝置作品「Beats of Hearts！」是利用雷射的光感應透過民眾觸摸面板手的位置，再啟動預置的音樂，發出聲音，「內部主體是建置了打擊樂的金屬、木頭、皮革等這三大類代表性音色音源，再加上多樣節奏型態，民眾可以透過不同的媒介，更加親近擊樂藝術。

朱宗慶表示，這個貨櫃互動音樂裝置是很簡單的素材，但卻可以創造很多音樂的可能性，「很希望這個貨櫃除了在台北市巡演之外，也希望可以到全國各地展示。」

(中時 )

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