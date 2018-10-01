北台秋意濃 周四康芮影響雨勢增強

2018年10月01日 12:37 中時 李宜秦

北台灣今天到後天都受東北風影響，天氣偏涼，山區有短暫陣雨，後天起東北風增強、水氣增多，降雨範圍也會擴大。周四、五則受中颱康芮外圍環流影響，北部、東北部降雨時間增長、雨勢較明顯，若太平洋高壓威力持續，康芮的路徑就會較靠近台灣，屆時可能出現大雨或豪雨等級降雨。

氣象局預報員林伯東表示，今明兩日全台天氣穩定，北部與東半部僅山區有短暫陣雨，中南部則可能有午後陣雨。後天起東北風增強，北台灣水氣增加，降雨機率提高、範圍擴大。

林伯東說，周四、五兩日是康芮最靠近的時段，若太平洋高壓未減弱，其路徑就會較靠近台灣，屆時北部與東北部可能會出現大雨至豪雨等級降雨，且降雨時間長、範圍廣；但若高壓減弱康芮路徑則會偏東朝日本前進，對台影響則較小。

另外受颱風影響，後天起北部、東半部、恆春半島外海會有長浪，周四、五長浪則會更加明顯，風浪也會增大。

氣象專家吳德榮表示，美國預測康芮會增至強颱、日本預測僅會增至中颱上限，氣象局則預計會在中颱上限、強颱下限。目前各國對康芮路徑預測相似，周四清晨約在宮古島附近，周五則至東海南部，但因時間尚久，因此還須持續觀察。

林伯東說，康芮將在周六、日遠離台灣，降雨狀況都將持續緩和，不過北部與東半部可能仍有殘存水氣，因此還是會有局部短暫陣雨，中南部則是以午後雷雨為主。

(中時 )