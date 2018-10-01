內射靠吃避孕藥解決 女大生竟沒月經了

2018年10月01日 12:49 中時 鄭郁蓁

一名19歲女大學生，避孕知識不足，把事後避孕藥當成萬靈丹，一個月內竟吃了三次的事後避孕藥，結果造成荷爾蒙失調導致異常出血，兩個多月月經都沒來，還伴隨噁心、嘔吐、腹痛，靠著醫師另以賀爾蒙調節數月才恢復正常。

收治該名病例的台灣婦產科醫學會秘書長黃閔照表示，女大生誤將事後避孕藥作為法寶時有所聞，該名女大生以為性行為完服用避孕藥就能解決懷孕問題，竟自行到藥房買事後避孕藥，短時間內就服用三次，到院時已經長達兩個月出現出血、經期不正常等症狀，後來靠投以其他賀爾蒙藥物數月才將經期調整回來。

黃閔照表示，事後避孕藥都是屬於高劑量賀爾蒙，用來抑制排卵，一般都會對身體造成強烈副作用，包含因賀爾蒙刺激，導致過敏、腸胃不適、強烈頭痛以及不正常出血。且應於性行為後72小時內服用，但若服用前已經排卵，就會失去避孕效果。

黃閔照表示，事後避孕藥一個月最好儘服用一次，若超過兩次，身體瞬間吸收高劑量賀爾蒙將會引起噁心、嘔吐，過後容易出現亂經等內分泌失調現象，對身體造成極大負擔，甚至可能因外來荷爾蒙不斷干擾導致身體機能失調，出現不正常出血，甚至以為避孕成功，造成不必要的傷害。

至於外傳服用事後避孕藥恐造成不孕、以及乳房癌，黃閔照表示，只是謠傳，並非事實。

黃閔照提醒，女性應加強自我保護觀念，建議有避孕需求的女性可以選擇第四代常規避孕藥，透過低劑量雌激素與新型黃體素，改善過往避孕藥水腫、變胖的缺點，持續服用能使荷爾蒙穩定，經期規律、改善經期不適，還具有治療痤瘡(青春痘)等好處。若有懷孕規劃時，僅需停止服藥即可。

不過，避孕藥並非人人適合，黃閔照表示，若服用後會噁心、嘔吐者應停止服用，且服用前應尋求醫師建議，包含BMI大於35者、35歲以上有吸菸者、曾經腦中風、心肌梗塞、高血壓以及肝功能異常者皆不適合。

(中時 )