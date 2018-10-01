29人登奇岩賞秘境迷路　瑞芳警消摸黑搜救

29人組成的親友團，昨（9月30）日到東北角的南雅奇岩登山健行賞秋景，卻不慎迷路，警消獲報後立即摸黑上山搜救，護送全員下山。（張穎齊翻攝）

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昨（9月30）日是周日天氣難得放晴，一群親友團浩浩蕩蕩29人，從台北出發，相約到東北角的南雅奇岩登山健行賞秋景，卻在下午時，因不熟路況而迷途，連忙報警求助。因該登山團有孩童同行，瑞芳警消接獲通知後，不敢大意，連忙派出15名警力前往搜救，所幸成功找到親友團，帶離山區。

警方表示，昨天獲報有一組登山團在南雅奇岩附近迷路，由於天色已暗，危險性提高，警消緊急派出鼻頭派出所、瑞芳、九份消防分隊等15人，組成搜救隊前往搜救。

搜救隊當下利用報案人所提供座標，研判登山團位置應在鼻頭至南雅山稜中迷山，接近南雅奇岩處，警消隨即由南雅奇岩登山口上山搜救，並且順利在晚間7時30分許發現該登山團，幸好該登山團全員無人受傷，但有部分小孩體力透支。

經警消人員協助下，登山團終於在晚間11時10分被護送安全下山，一群人歷劫歸來，除了感到萬幸也不斷對警消表達感謝。

陳姓男領隊表示，因慕名黃金12稜中的第九稜風景優美，所以特地找同好帶一家大小組團攀登九稜，由海園步道出發至南雅奇岩段，原本預計於下午下山，卻因為芒草遮掩道路，而誤入岔道。對於勞師動眾感到不好意思，也萬分感謝警消協助。

瑞芳警分局長陳良德呼籲，山區景色優美但也深藏危機，如果登山遊客眾多或有小孩隨行，應注意入山往返時間，也提醒民眾在登山前一定要衡量體力，並注意欣賞美景之時，更要非常留意路線正確性，以避免造成危害。

(中時 )

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