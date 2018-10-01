坦言黑暗時刻「有人選擇離開」 江俊翰曝染毒後近況…

2018年10月01日 12:59 中時電子報 吳品瑤

11年前曾捲入「搖頭轟趴」重創演藝事業的男星江俊翰，日前又沾毒被捕，事後坦言為戲選擇用吸食毒品的方式快速瘦身，淚崩道歉表示內心滿是愧疚，事後他參演的夯劇《大時代》也安排他的角色出國，日前已進行最後一次進棚拍攝，江俊翰等同暫時「登出」演藝圈，而睽違近半個月，他再度上臉書po文，為的是跟關心他的人報平安。

暫時退出《大時代》劇組的江俊翰，睽違多時難得又上臉書po文，表示知道許多人都在擔心、關心他，而他原本也確實打算短期內不再發文，想靜靜地自己努力扛起應負的責任跟懲罰，然這段時間收到眾多鼓勵他的簡訊，讓江俊翰決定上線回應，讓大家放心。

江俊翰坦言雖然仍在自責、悔恨中懺悔地過每一天，但同時也積極正向地努力著，「我很好，一天比一天更好…」，他感謝這段時間不離不棄的人，同時也坦言在這最需要溫暖和關懷的艱困時刻，有人選擇離開，讓他煎熬地像過了一輩子，但也更懂得要好好珍惜自己所剩下擁有的這一切，「要知道感恩」。

江俊和貼出一張背影照，透露是哥哥在無意間拍的，剛好符合他現在的心情，相信在不久的將來，當他準備好轉過身，頂著太陽，露出大男孩般最純真最溫暖的笑容時，那就表示「一個更好、更棒、更愛自己、不管對自己或是對別人，更值得關心與在乎，已經重生的那個全新的我...回來了...」。

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(中時電子報)