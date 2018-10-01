陸滴滴出行邀專家籌組安全監督委員會　維護民眾出行安全

友善列印
旺報
孫曜樟

陸滴滴出行順風車接連發生女乘客遭姦殺案後，滴滴繼推出「線上意見徵求」和「社會各界系列懇談會」兩項措施後，10月1日在官方微博發佈消息指出，公司正積極籌備建立安全監督顧問委員會。

滴滴表示，為進一步滿足公眾安全出行的需求，全面落實企業安全生產和維穩主體責任及主管部門和檢查組的整改要求，滴滴公司正積極籌備建立安全監督顧問委員會，誠邀社會各界參與共建，借助「外腦」的智慧和專業，在安全風險防範和安全事件處置等方面為滴滴破題指導，幫助滴滴持續提升安全建設能力。

滴滴說，安全監督顧問委員會計畫每年召開不少於五次會議，委員可通過專題研討、項目函審、課題合作等方式參與共建，切實説明滴滴進行平臺治理、推動落實安全整改措施並給予專業意見和指導，安全監督顧問委員會的產出成果也將公佈給社會公眾。

滴滴希望透過定向邀請、自薦和推薦等多種方式(邀請和參與機制將另行公佈)，面向社會各界誠邀道路交通、安全生產、犯罪心理、資訊安全、刑事治安等多領域的專家加入安全監督顧問委員會。

滴滴希望委員會的成員能夠為滴滴提供有關安全戰略規劃智力支撐；各級安全管理規章制度審議；重大安全專案可行性評估；安全風險防範能力建設諮詢；重大安全事件應對處置建議；安全研究及學術交流等的幫助支持。

(旺報 )

29人登奇岩賞秘境迷路　瑞芳警消… 霸凌疑雲說不清 成醫砍人案延燒…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。