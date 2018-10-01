陸滴滴出行邀專家籌組安全監督委員會　維護民眾出行安全

2018年10月01日 13:33 旺報 孫曜樟

陸滴滴出行順風車接連發生女乘客遭姦殺案後，滴滴繼推出「線上意見徵求」和「社會各界系列懇談會」兩項措施後，10月1日在官方微博發佈消息指出，公司正積極籌備建立安全監督顧問委員會。

滴滴表示，為進一步滿足公眾安全出行的需求，全面落實企業安全生產和維穩主體責任及主管部門和檢查組的整改要求，滴滴公司正積極籌備建立安全監督顧問委員會，誠邀社會各界參與共建，借助「外腦」的智慧和專業，在安全風險防範和安全事件處置等方面為滴滴破題指導，幫助滴滴持續提升安全建設能力。

滴滴說，安全監督顧問委員會計畫每年召開不少於五次會議，委員可通過專題研討、項目函審、課題合作等方式參與共建，切實説明滴滴進行平臺治理、推動落實安全整改措施並給予專業意見和指導，安全監督顧問委員會的產出成果也將公佈給社會公眾。

滴滴希望透過定向邀請、自薦和推薦等多種方式(邀請和參與機制將另行公佈)，面向社會各界誠邀道路交通、安全生產、犯罪心理、資訊安全、刑事治安等多領域的專家加入安全監督顧問委員會。

滴滴希望委員會的成員能夠為滴滴提供有關安全戰略規劃智力支撐；各級安全管理規章制度審議；重大安全專案可行性評估；安全風險防範能力建設諮詢；重大安全事件應對處置建議；安全研究及學術交流等的幫助支持。

(旺報 )