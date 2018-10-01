MLB》兩歲女娃開球 歡送「美國隊長」退役

2018年10月01日 13:15 中時電子報 盧品青

Olivia Shea Wright throws out tonight's first pitch. pic.twitter.com/ajFaARXxgo — SportsNet New York (@SNYtv) September 29, 2018

咬牙苦撐兩年之後，35歲的大都會三壘手「美國隊長」萊特(David Wright)季末宣告退休。他2014年開始因傷所苦，去年整季報銷，今年只在9月底象徵性打了兩場比賽，依依不捨地向球迷道別。

萊特從2004年初登大聯盟直到退休都沒有離開大都會，成為該隊球迷最喜愛的球員之一，他生涯打擊率高達0.296，還有242轟、1777支安打，兩度金手套、7次入選明星賽。大都會將萊特上周末的主場謝幕戰定為「萊特日」，並邀請他兩歲的女兒擔任開球嘉賓。

萊特帶傷苦撐的原因之一，是希望女兒奧莉維亞有一天能親眼看他在場上打球。大都會球團幫萊特實現了願望，奧莉維亞以兩歲之齡登上大聯盟投球，負責蹲捕的當然就是爸爸。

現場球迷紛紛起立致敬，萊特的退役象徵大都會一個時代的結束。小小的奧莉維亞大概不知道自己在做什麼，不過她成功讓爸爸留下一生的美好回憶。

至於「美國隊長」的綽號，是萊特在2013年棒球經典賽獲得的，當時他4戰累積16打數7安打10打點，成為美國隊英雄。「這大概是你能獲得最棒的綽號了。」萊特也多次表示，棒球經典賽始終是他除了大聯盟季後賽之外最喜歡的比賽。

(中時電子報)