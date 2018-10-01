防災假立法拖十年　工會：官員難辭其咎

民進黨立委鍾孔炤到場聲援，但無法代表黨團意見，引發工會成員不滿，現場氣氛火爆。 圖／李宜秦攝

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國民黨立委蔣萬安表示，防災假立法已有高達9成勞工同意，政府卻一拖再拖。圖／李宜秦攝

今年颱風數量為24年來最多，百貨人員、機師等相關團體今至立法院前要求立法院在今天開議的會期內展開「防災假」議題協商，並儘速進入三讀程序。相關團體表示，防災假議題已經討論超過10年，期間也有無數勞工因天災執勤而傷亡，政府卻遲遲拖延、推託，痛批「勞工傷亡、官員難辭其咎」。

立法院本週展開第9屆第6會期議程，台灣專櫃暨銷售人員產業工會今至立法院前抗議，要求立院儘速將防災假入法議題排入議程，盡快完成三讀程序。

桃園市機師職業工會陳伯謙表示，防災假議題已經拖了10年以上，2008年8月就有勞工要求將防災假立法保障，當時僅得到勞動部搪塞回應，結果當年9月就發生一起勞工天災出勤死亡事件，一名19歲的超商工讀生在颱風天上班途中，騎車時被掉下電纜線纏住頸部，當場身亡。

陳伯謙怒罵，「人命關天的議題政府卻一拖再拖」，婦女新知基金會表示，雇主應負起保護勞工的職責，不該讓勞工冒著受傷的危險出勤，同時痛批「政府單位不願正視防災假問題，勞工傷亡、官員難辭其咎」。

國民黨立委蔣萬安表示，明明已有高達9成勞工同意立法，多年來勞動部卻一直以「沒有共識、各行各業需求不同」等藉口搪塞勞工；立委陳學聖說，「勞基法都能在一年內修2次，只要政府有心一定也能立刻修防災假相關法律」。

民進黨立委鍾孔炤也到場支持，但聲明自己「不代表黨團、僅代表個人」，引起工會不滿，怒批「投了這麼多張選票讓民進黨立委組成黨團，卻連代表都不願派出來聽選民心聲」。鍾孔炤表示由於各行業需求不同，因此還須持續討論立法可行性，強調執政黨「沒有逃避」，也承諾會將工會意見帶回黨團。

(中時 )

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