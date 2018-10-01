美空軍5架魚鷹運輸機首部署東京橫田基地

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美國空軍5架可垂直起降的CV22魚鷹運輸機（V22 Osprey）1日正式部署在位於東京福生市的美軍橫田基地，這是空軍的CV22首度部署日本，也是魚鷹機首次部署在沖繩縣以外的駐日美軍基地。魚鷹機事故頻傳，噪音又大，引起附近居民的反彈。

這5架魚鷹機今年4月自美國運來，並在橫田基地等據點執行任務及訓練，主要任務是運輸特殊作戰部隊。日媒報導，1日上午9點過後，5架魚鷹機停在橫田基地的跑道上，基地相關人員登機進行最後的檢查。美軍計劃在2024年以前，將魚鷹機的數量增加到10架。

魚鷹機在國內外接二連三發生墜毀、零件掉落等事故，2016年12月1架駐日美軍的魚鷹機還曾在沖繩縣名護市外墜毀。東京都與福生市等向美方及防衛省要求，希望能採取安全對策並公布相關資訊。防衛省4月起便由職員記錄魚鷹機起降的情形，並將相關資訊提供給東京都和福生市等。

周邊的自治體還要求魚鷹機不要在夜間或低空飛行，不要在住宅區上空進行空中加油等複雜的飛行訓練。防衛大臣小野寺五典1日表示，「將要求美軍方面最大限度的顧慮到安全問題，並將對周邊居民的影響減到最低限度」。

美國海軍陸戰隊的MV22式魚鷹機已部署在沖繩普天間基地，空軍的CV22則是首度部署在日本國內，魚鷹機則是首度部署在沖繩以外的駐日美軍基地。魚鷹機的特色除了可像直升機一樣垂直起降外，還可以在空中停止，也可高速的長距離飛行。

(中時 )

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