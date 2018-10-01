睽違10年再配音 吳宗憲化聲氣PUPU《鬼靈精》

2018年10月01日 13:36 中時 潘鈺楨

動畫電影《鬼靈精》中的綠色主角「鬼靈精」，在電影中的個性憤世嫉俗又愛氣PUPU，時常對路人惡作劇。雖然性格孤僻又古怪，但卻有一隻忠心的小狗麥斯陪伴。環球影業特地找來和主角有異曲同工之妙的吳宗憲（憲哥）幫電影中的主角鬼靈精配音。睽違10年再替電影配音，憲哥表示：「能夠幫動畫片配音，為小朋友帶來歡笑，非常開心！」不過也感嘆透過電影好像看到自己的影子！

劇中的主角鬼靈精和他非常相似，一方面很古靈精怪，一方面又有點憤世嫉俗。看到鬼靈精的惡作劇，也讓他不禁想起，自己曾經闖禍把學校的樹給炸斷，讓父母非常傻眼的陳年往事。雖然是趣味性十足的動畫，錄音完的憲哥卻感觸深刻，讓他覺得對人生有更深一層的醒悟。

鬼靈精雖然是一個人獨處，但身邊有一隻狗寵物麥斯，和憲哥的黑色貴賓犬Bingo一樣，都是忠心的好夥伴。憲哥說平時習慣獨處，包括節目出國拍外景的時候，都會待在房間默默做自己的事情。有了Bingo的陪伴，即使一個人住也會有莫大的慰藉，不過他開玩笑，如果Bingo會講話，一定把Bingo滅口，因為他知道太多秘密！

《鬼靈精》改編自蘇斯博士受人喜愛的經典節日故事。鬼靈精住在煎餅山的山洞裡，過著與世隔絕的生活，唯一的同伴只有忠心的狗兒麥斯。他這個山洞備有各種新奇發明和裝置，滿足鬼靈精的每日所需，他只有斷糧時才會去跟胡家鎮的鄰居們打交道。每年到了耶誕節，越辦越熱鬧的慶祝活動總是讓鬼靈精不得安寧。今年胡家鎮宣布要把耶誕節辦得比以往盛大三倍，鬼靈精發現只有一個辦法可以讓他重獲一些安穩平靜：偷走聖誕節。電影11月9日在台上映。

(中時 )