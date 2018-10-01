長期操控檳榔價格 屏東暴力檳榔盤商落網

黃嫌長年操控檳榔價格，只要有其他盤商出價比他們高，就教唆小弟砸店，甚至直接動手打人，警帶回黃嫌等10人問訊，移送法辦。（潘建志翻攝）

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中時

屏東縣黃姓檳榔盤商涉嫌長年操控檳榔價格，只要有其他盤商出價比他們高，就教唆小弟砸店，甚至直接動手打人，讓盤商、農民苦不堪言。警方經長期潛伏蒐證後，上周兵分多路同步搜索帶回54歲黃姓主嫌等10人問訊，1日宣布破案，全部依法送辦。

檳榔俗稱「綠金」，近年價格波動頗大，價格高時還曾飆破每台斤1300元，內埔警分局去年接獲情資，黃嫌自稱是屏北地區的檳榔盤商老大，平時透過手機通訊群組掌握盤商收購價格，群組內有近50名盤商，常以暴力集團方式向農民收購檳榔。

當其他盤商向農民收購較高價格時，黃嫌即率眾至該盤商收購場恐嚇，迫使其他盤商依其開出檳榔收購價格向農民收購，若盤商不從，黃嫌便教唆小弟將盤商檳榔篩選器等值錢器具搗壞，甚至毆打盤商。從去年至今已有至少3家盤商受害損失近百萬，盤商都敢怒不敢言，許多農民也因收人減少苦不堪言。

警方監控多時，日前見時機成熟，兵分5路將黃嫌等10人全部帶回，並起出帳冊、手機等證物。警方也掌握黃嫌跟檳榔盤商談判的影片，只見他一伸手就往盤商臉上打了一巴掌，並嗆聲「你認識我嗎！」十分囂張。

黃嫌到案後坦承有打人，不過為何而打則避重就輕，警方也發現此集團不只恐嚇盤商，也涉及債務糾紛並聚眾暴力討債，訊後已依恐嚇、毀損、傷害等罪嫌移送法辦。

(中時 )

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