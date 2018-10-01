AirAsia「台北-清邁」首航開飛 單程未稅930起

2018年10月01日 13:59 工商 張佩芬

左起桃園機場業務處陳課長、交通部觀光局超級任務組喔熊OhBear組長與AirAsia 台灣行銷業務總經理 陳長星一同歡送首航乘客。圖：業者提供

慶祝首航AirAsia推出台北-清邁首航歡慶價單程未稅930元。圖：業者提供

亞洲低成本航空領導品牌AirAsia宣布昨(30)日正式首航台北-清邁航線，此為AirAsia從台灣出發的第7條直飛國際航線，也是台灣目前唯一直飛清邁的低成本航空，讓台灣旅客免花時間等待轉機，就能以低價格親身體驗泰國北部的傳統蘭納文化(Lanna Culture)，並且在清邁自然風光中放鬆身心，首航單程未稅930元起。

昨日AirAsia與桃園國際機場合作舉辦首航儀式，迎接編號為FD 242的泰國AirAsia首航班機抵達桃園機場，桃園機場業務處資深課長陳課長與交通部觀光局超級任務組喔熊OhBear組長也特別抵達現場，除了為第一批抵達台灣的旅客獻上歡迎花圈外，也熱情的跟每位準備要搭乘首航班機前往清邁的旅客合照，AirAsia在登機門還貼心準備了許多泰國傳統服裝道具，讓每位乘客搶先感受泰北風情。同時，AirAsia與泰國觀光局台北辦事處也準備了豐富的贈品給每位搭乘首航班機的乘客。

為了慶祝首航的歡喜時刻，AirAsia特推出台北-清邁首航歡慶價，依照首航日期「9月30日」特推單程未稅930元，特價期間為10月2日0時至10月7日23:59，可購買至2019年3月30日出發的機票。只需要小資的費用，就可以前往名列TripAdvisor旅遊網站票選世界25大最佳旅遊城市。

AirAsia 台灣行銷業務總經理 陳長星表示，今天首航的「台北-清邁」是AirAsia在台灣第七條國際航線，也是目前唯一一條到泰國的航線，因此對我們來說這是很重要的里程碑。而泰國一直是台灣人最喜歡前往旅遊的東南亞國家之一，清邁是位於泰北的泰國第二大城，具有深厚的歷史文化，生活步調與清靜感受更是讓人覺得優閒放鬆，且今日的首航班機幾乎客滿，可見台灣人對清邁有相當高的好感度。

AirAsia目前已有6條從台灣出發的直飛航班，分別為台北/高雄-吉隆坡、台北-沙巴、台北-馬尼拉、台北-宿霧以及甫於7月12日正式開航的台北-克拉克航線，台北-清邁航線將是台灣出發的第7條直飛國際航線，慶祝首航正式開飛推出呼應首航日，單程未稅新台幣930元起，預訂即日起至2019年3月30日的航班。

而泰國AirAsia (航班代號FD)目前擁有46條國際航班飛往33個城市、35條國內航班飛往23個府。

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