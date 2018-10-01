高雄》韓粉建網站 籲「北漂族」訴心聲

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。(圖／本報資料照，郭吉銓攝)

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中時電子報
/綜合報導

嘿，北漂或外漂的高雄人們！我們和各位一樣，是一群來自高雄，卻無法理解高雄的人，我們打從出生長大，都有目共睹高雄的成長、繁榮，「為什麼到最後，我們選擇落地生根的地方，往往不是自己的家鄉，不是高雄？」，網路上近日瘋傳一個來自高雄的北漂族群們所建設的網站，以生動的文字訴說著，北漂、外漂族們的心聲，盼能尋求1000個北漂族群的意見，讓人感觸頗深。

你北漂/外漂了多久？為什麼當初離開了高雄發展？家人是否期待你回家？這些年，你待過那些地方？遠離家鄉、遠離親人，是甚麼感覺？這些年，你希望高雄的未來，是甚麼樣子？

網站以細膩的情感訴求，訴說著高雄曾經的繁華是那麼的美好，但牠們更想對北漂的人們說：「我們相信，我們會選擇北漂和外漂，絕對不是因為我們厭惡高雄」，北漂們也許能理解，但近年來，城市競爭力下滑，青年人口外移，讓它逐漸失去了以前曾有的活力。

在政府不願正視高雄長期以來面臨的各種問題，如長期低薪資、勞工權益、產業結構、景氣蕭條等…這些都是政府長期漠視，卻責無旁貸也必須面對的責任。

我們更相信，當北漂的聲音凝聚到讓整個社會都能聽見，不再漠視的時候，或許，政府就會開始傾聽，或許，能放下無窮無盡的政治鬥爭，想辦法將早已停滯發展的高雄，帶往正確的方向。

(中時電子報)

1000個來自高雄的北漂故事 網站
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