世台會錄影致詞 陳水扁再提一邊一國

2018年10月01日 13:49 工商 崔慈悌

保外就醫的前總統陳水扁今天在「新勇哥物語」臉書，貼出他在世台會東京年會的錄影談話，重申維持中華民國的現狀是死路一條，並高舉右手，大喊「我們應該堅持台灣中國、一邊一國！」

陳水扁2002年曾在東京舉行的第29屆世台會東京年會中，以當時台灣總統身分喊出「台灣中國，一邊一國」，引發爭議，也導致兩岸關係和台美關係降至冰點。

相隔16年後，世台會昨天再度回到東京舉辦，包括陳水扁、蔡英文總統都以事先錄好的影片在會中致詞。

陳水扁今天在「新勇哥物語」貼上這段致詞內容，形容這是「阿扁一生最短，才90秒的演說」，特別提到二點：

他說，16年前，同樣的地方，阿扁大聲說出「台灣中國、一邊一國」，這是做為台灣總統應走的台灣國家路。不用別人在後門推，也不用別人在前面拉！

其次，他認為，維持中華民國的現狀是死路一條；只有完成台灣國家正常化，才是台灣唯一的活路！

陳水扁也重提2002年在世台會提出的幾點呼籲，強調我們必須要認真思考，要走自己的路，走我們台灣的路，走出我們台灣的前途，什麼叫「我們台灣自己的路」，很簡單，也很清楚，非常明白，我們自己台灣的路就是台灣的民主之路、台灣的自由之路、台灣的人權之路、台灣的和平之路。

陳水扁表示，台灣是我們的國家，我們的國家不能被欺負、被矮化、被邊緣化及地方化。台灣不是別人的一部分；不是別人的地方政府、別人的一省，台灣也不能成為第二個香港、澳門，因為台灣是一個主權獨立的國家。「簡言之，台灣跟對岸中國一邊一國，要分清楚」。

他說，中國一直不放棄對台灣使用武力，在國際上打壓台灣，這對台灣人民的感情有很大傷害，中國說的所謂「一個中國原則」或「一國兩制」就是對台灣現狀的改變，我們不可能接受。

陳水扁指出，因為台灣的未來，台灣的現狀是否要改變？不是任何一個國家、任何一個政府、任何一個政黨、任何個人可以替我們決定，只有二千三百萬偉大的台灣人民，才有權利對台灣的前途、台灣的命運和現狀來做決定。

至於有需要的時候要如何決定？他認為，就是我們長期追求的理想和目標；也是大家共同的理念－公民投票。公民投票是基本人權，也是二千三百萬人民的基本人權，不能被剝奪和限制的，個人要誠懇的呼籲和鼓舞大家，要認真思考公民投票立法的重要性和迫切性。

(工商 )