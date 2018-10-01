世台會錄影致詞 陳水扁再提一邊一國

保外就醫的前總統陳水扁今天在「新勇哥物語」臉書，重申維持中華民國的現狀是死路一條，堅持台灣中國、一邊一國！（資料照片，柯宗緯攝）

友善列印
工商

保外就醫的前總統陳水扁今天在「新勇哥物語」臉書，貼出他在世台會東京年會的錄影談話，重申維持中華民國的現狀是死路一條，並高舉右手，大喊「我們應該堅持台灣中國、一邊一國！」

陳水扁2002年曾在東京舉行的第29屆世台會東京年會中，以當時台灣總統身分喊出「台灣中國，一邊一國」，引發爭議，也導致兩岸關係和台美關係降至冰點。

相隔16年後，世台會昨天再度回到東京舉辦，包括陳水扁、蔡英文總統都以事先錄好的影片在會中致詞。

陳水扁今天在「新勇哥物語」貼上這段致詞內容，形容這是「阿扁一生最短，才90秒的演說」，特別提到二點：

他說，16年前，同樣的地方，阿扁大聲說出「台灣中國、一邊一國」，這是做為台灣總統應走的台灣國家路。不用別人在後門推，也不用別人在前面拉！

其次，他認為，維持中華民國的現狀是死路一條；只有完成台灣國家正常化，才是台灣唯一的活路！

陳水扁也重提2002年在世台會提出的幾點呼籲，強調我們必須要認真思考，要走自己的路，走我們台灣的路，走出我們台灣的前途，什麼叫「我們台灣自己的路」，很簡單，也很清楚，非常明白，我們自己台灣的路就是台灣的民主之路、台灣的自由之路、台灣的人權之路、台灣的和平之路。

陳水扁表示，台灣是我們的國家，我們的國家不能被欺負、被矮化、被邊緣化及地方化。台灣不是別人的一部分；不是別人的地方政府、別人的一省，台灣也不能成為第二個香港、澳門，因為台灣是一個主權獨立的國家。「簡言之，台灣跟對岸中國一邊一國，要分清楚」。

他說，中國一直不放棄對台灣使用武力，在國際上打壓台灣，這對台灣人民的感情有很大傷害，中國說的所謂「一個中國原則」或「一國兩制」就是對台灣現狀的改變，我們不可能接受。

陳水扁指出，因為台灣的未來，台灣的現狀是否要改變？不是任何一個國家、任何一個政府、任何一個政黨、任何個人可以替我們決定，只有二千三百萬偉大的台灣人民，才有權利對台灣的前途、台灣的命運和現狀來做決定。

至於有需要的時候要如何決定？他認為，就是我們長期追求的理想和目標；也是大家共同的理念－公民投票。公民投票是基本人權，也是二千三百萬人民的基本人權，不能被剝奪和限制的，個人要誠懇的呼籲和鼓舞大家，要認真思考公民投票立法的重要性和迫切性。

(工商 )

高雄》韓粉建網站 籲「北漂族」… 大政治大爆卦-無色覺醒》控訴台…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。