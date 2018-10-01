金鐘53有驚喜！「歐巴」金來沅、周海媚受邀頒獎

2018年10月01日 13:46 中時 林淑娟

王仁甫為金鐘獎配音。（三立）

鍾瑶為金鐘獎配音。（三立）

周海媚。（三立）

金來沅。（三立）

由文化部影視及流行音樂產業局主辦、三立電視承辦的電視圈年度盛會「第53屆電視金鐘獎」將於本週六(6日)隆重舉辦，今年電視金鐘獎邀請到兩位海外嘉賓，分別是韓國「歐巴」金來沅及香港的「凍齡美女」周海媚擔任頒獎人。周海媚也透露這次主辦單位特別安排她與一位帥氣小鮮肉共同頒獎，開心直說好有心喔。

金來沅以韓劇《紅豆女之戀》、《愛在哈佛》在台灣走紅，而後更以《你來自哪顆星》、《Doctors》、《黑騎士》人氣飆漲，去年他來台舉辦過粉絲見面會，此次將以頒獎嘉賓身分來台參與金鐘獎擔任頒獎人。

近年來韓國流行把人氣網路漫畫翻拍成電視劇或電影，金來沅也回歸大銀幕，挑戰詮釋改編自人氣網路政治漫畫的《Long Live the King》，該片描寫出身自木浦的黑道大哥出馬參選而成為政治人物，進而改變國家的故事。

周海媚曾參與多部經典港劇演出，奠定TVBS一姊地位，之後與馬景濤、葉童主演電視版《倚天屠龍記》，飾演周芷若一角而再度爆紅，秀麗裝扮讓觀眾們難以忘懷，因此被封為「最美周芷若」；近日大陸再度翻拍《倚天屠龍記》，周海媚從周芷若升格為滅絕師太，讓不少網友紛紛開始好奇新版周芷若，會不會被滅絕師太比下去？而事實證明即使周海媚升級為滅絕師太，歲月完全不在她臉上留下任何痕跡，超逆齡的臉蛋，讓網友大喊「女神魅力簡直無法擋」，大讚「比女主角還美」。

目前演藝事業轉往大陸的周海媚在今年暑假剛剛播完的古裝仙俠劇《香蜜沉沉燼如霜》中，出演「天后荼姚」這一反面角色。她將人物形象的心機深沉、睚眦必報表演得活靈活現，精湛演技讓入戲太深的觀眾無法自拔，直接將角色與她本人劃上等號，對她本人恨得咬牙切齒。

「第53屆電視金鐘獎」處處有驚喜，今年入圍者影片配音邀請到鍾瑶與王仁甫，王仁甫表示配音比演戲好玩，因為配音是單純透過聲音去做表演，演戲還有很多要配合的地方，也因為新鮮，第一次去做這樣的一個呈現，尤其是像金鐘這種從小聽到大的聲音，現在自己用低沉聲音去配「入圍的有⋯」會覺得很有趣。王仁甫通常是跟小朋友講故事的時候，會用不同的聲音去演角色，比如說演大野狼、演小女生，或演老婆婆之類的。之前他有幫Discovery配音，覺得還滿好玩的，一直想說如果有一些卡通影片、動畫片需要中文配音的時候，也滿想要去嘗試看看的，因為那些角色都會有很多的情緒，自己也滿喜歡的。

鍾瑶覺得配音擁有不同專業領域的難度，她認為每個演員都應具備聲音表演的能力，才能為各種角色付出，她也非常想為卡通配音，因為很愛看動畫，那是她現階段相當想嘗試的工作。

(中時 )