台中》中選會要提告？盧秀燕批中選會變「西廠」 中選會：依法處理

2018年10月01日 13:54 中時 盧金足

國民黨台中市長參選人盧秀燕1日表示，傳出中選會要以反空汙公投連署其中18萬份判定偽造、不實登載等，「要控告反空汙公投發起人盧秀燕」，她痛批民進黨政府上台以來，成立兩個新的部會，「促轉會是東廠對付侯友宜，中選會變成西廠，要告盧秀燕」，以司法追殺盧秀燕，選不贏就用國家的公權力來打壓迫害，要求請中選會說清楚講明白。

對此，中選會中選會副主委陳朝建回應指出，該公投案連署人數，經戶政機關依法查對後結果顯示，由該會發給連署書前，連署人即已死亡人數有1萬1849人，占全部連署人數2.38％，比例不低，此種連署有相當高的可能性構成犯罪行為。

陳朝建強表示，刑事訴訟法第241條規定，公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發，10月2日該會委員會議將討論，是否循本會過去慣例，依法提出刑事告發，本案中選會作為法定的獨立機關，並不會預設立場，會依法辦理所掌事務，就靜候週二委員會之討論及決定，中選會會依法處理。

盧秀燕向中選會喊話，要求具體說明反空汙公投連署書多出的1萬件從那裡跑出來？如果公投連署書可以無中生有，年底大選會不會有選票多跑出來？這是在野黨參選人的疑慮，也是全台灣人的疑慮，中選會應將這幾天就公投案多出的連署人頭從何而來說清楚。

盧秀燕說，中選會公布反空汙公投連署審查結果，其認定共有31萬4345份符合規定，已通過全國性公投第二階段須達28萬1745人以上的連署門檻，但她質疑的是，連署書總計送出48萬分，按中選會稱有31萬份是有效的，18萬份死人、登載不實有問題，總計加起來是49萬份，平白增加1萬多份。

「到底誰在做假動作，做假消息！」盧秀燕抨擊，她們交出的反空汙公投連署書只有48萬份多，中選會審查竟暴增為49萬多，有死人的、有偽造的、有登載不實的，她質問中選會有沒有做假動作？有沒有行迫害之實？有沒有放假消息？

盧秀燕說，傳出中選會要告她，依《公投法》還沒有任何一條法律，民眾參與連署如果寫錯或不實，發起連署的人要被告？要被關？「原來我們的中選會，是這樣對付在野黨市長參選人，能夠超越法律！」

「促轉會是東廠對付候友宜，中選會變成西廠，要告盧秀燕！」她表示，司法追殺盧秀燕，選不贏就用國家的公權力來打壓來迫害，要求中選會具體說明他們多出1萬件的連署書從何而來，中央政府對台灣空汙的態度不願改正，甚至不惜告公投提案人。

(中時 )