加拿大與美完成貿易談判 《美墨加協定》出爐

2018年10月01日 14:00 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

據德國之聲中文網1日報導，加拿大與美國於當地時間9月30日晚間達成新協議，取代舊的《北美自由貿易協定》（NAFTA）。先前美國與墨西哥也已完成談判，因此加拿大與美國和墨西哥將維持自由貿易協定。

美國貿易代表萊海澤與加拿大外交部長方慧蘭在聯合聲明中宣布這項協議。他們表示，新命名的《美墨加協定》（USMCA）將帶來更自由的市場和更公平的貿易。美國、墨西哥和加拿大這3個北美國家每年相互之間的貿易額為1兆美元。

消息人士向美聯社表示，該協議保留了美國想要捨棄的NAFTA爭議解決程序。該官員未被授權公開發言並要求匿名。他還表示，協議免除了260萬輛汽車的關稅。在乳製品方面，加拿大基本上給予美國與《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）所提供相同的准入權。

加拿大總理杜魯道說：「這對加拿大來說是美好的一天。」他也表示當地時間1日會有更多公開聲明。墨西哥外交部長維德蓋瑞（Luis Videgaray）在推特上寫道，「對墨西哥和北美來說，這是一個美好的夜晚。」

德國之聲報導說，聯合聲明中提到，「《美墨加協議》將為我們的工人、農民、牧場主人和企業提供高標準的貿易協議，並替這個地區帶來更自由的市場、更公平的貿易和強勁的經濟增長。」內容也談到，「新協議會協助中產階級，為北美家園上近5億人創造良好、高薪的工作和新機會。」

根據多家加拿大和美國新聞媒體9月30日晚間報導，美國和加拿大在華盛頓規定的截止日期前11小時達成了協議，更新NAFTA。

這些報導都引用了美國和加拿大的匿名官員消息。而稍早加拿大總理杜魯道罕見緊急召開深夜內閣會議。華盛頓宣布9月30日午夜為截止期限，而雙方談判進度超前。

加拿大是美國的第二大貿易夥伴，不過卻在8月份被墨西哥和美國單獨談判達成的新版NAFTA協議排除在外。

墨西哥在新總統奧夫拉多爾12月1日就職之前，正在與美國推動新的NAFTA。美國總統川普政府需要向美國國會提出新的協議，並進入60天的審查期。

川普稱NAFTA是「史上最糟協議」，希望徹底改革已有25年歷史的NAFTA，認為舊協議對美國不公平。他指責這項協議造成美國製造業工作的流失，多次威脅要退出這項1994年柯林頓擔任美國總統期間簽署的協議。去年8月，川普開始審查與墨西哥和加拿大的貿易協定，開啟了談判之路。

(中時 )