台中》議員關心豐原副都心發展 林佳龍允諾推動豐、潭、雅、神「黃金四角」

2018年10月01日 14:16 中時 陳世宗

台中市議會1日進行市政總質詢。市議員蕭隆澤表示，都市發展必須要有基本條件，應重整豐原、潭子、大雅、神岡的都市計畫，成為台中的副都心，未來市府將如何規劃未來四個都市的發展定位？市長林佳龍說，市府推動四區都市計畫整併案，全案預計107年底發布實施，將為豐原副都心發展架構跨出重要的一大步。

台中市議員蕭隆澤、謝明源、翁美春、張芬郁、陳淑華、邱素貞1日在議會聯合質詢時， 關心目前豐原、潭子、神岡、大雅都市計畫整併案，以及這四個區域未來發展。

都發局長王俊傑表示，市府依循區域治理分區規畫，進行四區都市計畫整併案，將原本豐原、潭子、神岡、大雅及豐原交流道地區等5處都市計畫，整併為1個主要計畫，以及豐潭雅神4個細部計畫，日前已通過台中市都委會審議。

都發局指出，豐潭雅神都市計畫案中，潭子區整體空間將規畫為六大機能分區，分別為舊城再生核心區、新驛門戶樂活區、傳產加工核心區、行政醫療創研支援基地、產業多元發展地區，及頭嵙山生態遊憩區。

市議員謝明源關心北屯的定位！林佳龍表示，北屯好生活，住商機能強，市府以74號快速道號、捷運綠線二條交通動線，配合巨蛋、水湳、國民運動中心等建設，將成為北屯發展優勢條件。市議員張芬郁感謝市府爭取擴大大里都市計畫起死回生，但也關心霧峰、大里、太平未來發展。

市議員陳淑華以西屯區為例指出，中部科學園區、台中工業區、新市政中心及水湳經貿園區等4大發展區塊，奠定台中市成為第二大城的關鍵，中部科學園區進駐已15年，過去中科特定區周邊規劃，因前市府採用區段徵收，當時地方認為不可行而停滯，目前大部分仍維持農業區，中科特定區的規劃可為台中發展引擎增添動力，地方不斷反應希望市府儘速檢討。

翁美春肯定林市長為做工市長、認真市長，豐原做為幸福花都葫蘆墩副都心，市府如何發展定位。林佳龍指出，豐原作為副都心帶動山線發展，花博定位水岸花都，包括鐵路高架化，成為進出山城重要通道，大台中山手線則以豐原為核心帶動鐵道經濟，並透過後花博時期，豐原門戶計劃、公路網等推動，盼引導產業再發展，並營造更優質的生活環境。

(中時 )