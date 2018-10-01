浩角翔起合體搞笑發威《綜藝新時代》首播開紅盤

浩角翔起新節目收視開紅盤。（民視）

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中時

民視新綜藝節目《綜藝新時代》9/28（上週五）首播，收視開紅盤以1.38勇奪同時段收視第一，主持人「浩角翔起」無厘頭搞笑受觀眾喜愛，不少網友留言「笑到「美叮美噹」，還有人說「看到沒去上廁所、笑到差點漏尿」，也有人誇「熱血又感動」、「正面能量強大」。留言與鼓勵讓浩翔感動又開心，兩人都說要更加努力，不跟別人比要跟自己比，未來期許邁向高峰，如果收視衝破3.5，要去玉山攻頂裸奔。

延續著亞運的運動熱潮，「浩角翔起」首集就要以前進「奧運為題」，向奧運選手下戰帖。台灣戰神朱木炎一出場氣場強大，他被說跟浩子「神似」，笑翻眾人效果十足，接下來浩子不僅被連番重擊、爆頭還有重要部位，痛得在地上翻滾抽搐，還因此多了「內馬爾浩」的新稱號，網友說浩子「太強大」，面對「神級」旋風飛踢都不會腿軟。

阿翔挑戰奧運英雄「郭李建夫」，為了這個對決，阿翔找來了棒球紀錄締造者「張泰山」來做教練，一到教練場滿滿的國小棒球生，直喊「打爆他」。浩子則選定游泳挑戰，面對泳界九金「桂姐」調教出來的奧運明日之星周偉良，周偉良從游泳池帥氣出場，浩子無厘頭說：「你的水噴到我了啦！」還扭捏拍身體，一聽到對手是青春無敵的21歲，不屑大喊「菜逼巴」，故意「小氣巴拉」的對話，笑翻一票人，也為節目創下高收視。

(中時 )

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