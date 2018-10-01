以核養綠重回中選會絕食 採林義雄標準可以喝豆漿

2018年10月01日 14:29 中時電子報 邱文秀

黃士修在臉書宣布，以核養綠將重回中選會，開辦「林義雄絕食豆漿營」，採取林義雄標準，可以補充豆漿等飲料，並以5小時為一單位，每日發給林義雄單位貼紙和紀念證書。(黃士修臉書)

以核養綠公投因補送連署書遭中選會拒絕，領銜人黃士修憤而絕食抗議，最後絕食逾140小時因心跳異常送醫。黃士修在臉書宣布，以核養綠將重回中選會，開辦「林義雄絕食豆漿營」，採取林義雄標準，可以補充豆漿等飲料，並以5小時為一單位，每日發給林義雄單位貼紙和紀念證書。

中選會日前因拒收「以核養綠」公投案補件2萬件連署書，引「以核養綠」公投領銜人黃士修絕食抗議不公，在9月19日絕食140小時體力不支送醫後，由台北市議員參選人侯漢廷接力絕食，9月26日上午侯漢廷因絕食逾160小時，體力不支、接近昏厥，由黃士修陪同送往新光醫院。

黃士修剛在臉書宣布「以核養綠@中選會：林義雄絕食豆漿營，元氣開幕！」，有別於之前的長時間只喝水絕食，本次為了擴大民眾下班下課後參與，將採取林義雄標準，可以補充豆漿等飲料，並以5小時為一單位，每日發給林義雄單位貼紙和紀念證書。

黃士修說，現場也提供廢除電業法2025非核條款的提案書和連署書，歡迎各位繼續來簽唷！

黃士修之前絕食送醫兩小時前還在臉書「核能流言終結者聊天室」發文「好啦，其實有件事我有點X。我絕食之後才知道林義雄當年絕食可以喝豆漿，TNND我只喝水耶！如果可以喝豆漿，我隨便都可以絕食一個暑假吧。」

(中時電子報)