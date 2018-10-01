爆汗飄異味 頂漿腺刮除術揮別狐臭

2018年10月01日 14:47 中時 陳淑娥

衣物腋下是否有黃色汗漬，就能判別是不是狐臭。（陳淑娥攝）

28歲宋姓上班族10年來身上一直有明顯體味，長期使用止汗劑及勤更衣稍有改善，直到有一天因公司冷氣故障，她爆汗飄出難聞異味，就醫後發現有濕黏性耳垢且腋下黃漬明顯，確診是狐臭，經迷你水刀頂漿腺刮除術後揮別困擾。

宋姓女子就學時身體就有味道，當時認為是汗臭味，遂使用止汗劑或攜帶更換衣物；就業後，辦公室有空調不易流汗，體味勉強能控制，沒想到一場空調故障讓自己「原形畢露」，但也因此揪出罪魁禍是狐臭。

光田綜合醫院整形外科主任吳文宏指出，身體有難聞體味可能來自於狐臭或身體有發炎性疾病，如嚴重肌膜或肌肉發炎，須經醫師確診；狐臭是最常見的體臭原因，主要是由人體汗腺之一的頂漿腺分泌物，被毛孔中的細菌分解後變成體臭。

吳文宏表示，狐臭診斷特徵有4點，分別為濕黏性耳垢、內衣或白色衣物腋下有沾到黃色汗漬、旁人有聞到味道或父母有狐臭。狐臭也因遺傳、性別、年齡、內分泌、飲食、季節等狀況，有不同氣味及嚴重程度。

目前醫學仍以手術根治狐臭，不過因頂漿腺介於真皮與脂肪層之間，黏著很緊密，不易完全去除，而接受迷你水刀手術有以下優點，包括水刀無熱效應，對周邊組織傷害小；面狀刮除效率高；可精密微調吸力等優點，術後需包紮約4至5天，同時需養護約1周時間，雙腋不碰水，也可搭配組織修復凝合劑縮短術後恢復期。

(中時 )