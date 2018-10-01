台中》藍批中選會淪為西廠打擊盧秀燕 綠反批藍造假應道歉

市議員邱素貞質疑藉死者名義偽造文書，是否已涉及刑責？（陳世宗攝）

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台中市長林佳龍反批國民黨根本是「作弊的小孩被抓到，不道歉還耍賴！」（陳世宗攝）

「死人連署反空汙公投」持續延燒！國民黨台中市長參選人盧秀燕1日指出，她發起的反空汙連署書送到中選會只有48萬份，為何公布的連署多出1萬份？

痛斥民進黨促轉會設「東廠」打擊侯友宜，現在又設中選會為「西廠」打擊盧秀燕；台中市長林佳龍則反批國民黨根本是「作弊的小孩被抓到，不道歉還耍賴！」

台中市議會1日進行市政總質詢，綠營市議員蕭隆澤、陳淑華、翁美春、張芬郁、謝明源、翁美春國民黨立委盧秀燕領銜的發起的「反空汙公投」竟然有1萬1849件「死人連署」！

邱素貞指出，這次選舉假新聞、假消息滿天飛，現在連死人都可以連署變成假公投，她質疑藉死者名義偽造文書，是否已涉及刑責？「個中原因盧秀燕應該心知肚明」，她質疑藉死者名義偽造文書，是否已涉及刑責？不認錯還抹黑。

盧秀燕說，48萬連署書送到中選會卻變成49萬份，中選會應該先對外說清楚講明白；中選會是繼促轉會變身「東廠」後，另一個淪為中央打擊盧秀燕的「西廠」。盧暗諷民進黨自導自演選不贏就想要打壓、反控告公投發起人。

市長林佳龍指出，公民投票是直接民主，社會大眾應遵守法律規定，反空汙公投出現這麼多死人連署已悖離常理，如同考試作弊被抓到應先道歉認錯，請求社會原諒；不是大吵大鬧指責別人，這對老師、家長與社會所有人來說，都是最錯誤的示範。

(中時 )

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