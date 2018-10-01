福甡11號恐礙黃牌除名 農委會：本周公布調查結果

2018年10月01日 14:50 中時 游昇俯

台灣遠洋漁業遭歐盟列為IUU不合作國家，給予黃牌警告已三年，下周歐盟將派員來台檢視執法狀況，但近期發生福甡11號涉嫌非法作業，立法委員擔憂恐影響台灣黃牌除名。農委會今（1）日表示，福甡11號調查會與歐盟檢視國內執法狀況脫鉤處理，預估這周能公布相關調查結果。

農委會主委林聰賢1日到立法院進行業務報告，並列席備詢。針對台灣漁業力圖拿掉歐盟黃牌警告，立法委員莊瑞雄擔心歐盟會給漁業署壓力，來台時趁機加碼，再推出一堆規定要求執行。

他表示，濫捕保育類魚類，漁民都同意應該重罰，但不要因為歐盟施壓，讓漁民感受到政府執法沒有同理心，近期環境正義基金會（EJF）還指控我國漁船福甡11號涉嫌虐待外籍漁工，漁業署有適當回應嗎？福甡11號案例是否影響我國解除黃牌？

漁業署長黃鴻燕表示，針對EJF對福甡11號的指控，漁業署仍持續調查中，但因事涉一艘漁船名譽，漁業署會慎重調查，預估這周能對外公佈調查結果。

林聰賢也表示，歐盟官員訪台應不會有加碼要求，只是看我們執法是否落實；漁民對遠洋漁業條例反彈，多是認為沒有緩衝期，農委會會持續與漁民溝通，但因漁船到公海捕撈有限額，我們不能讓緊箍咒套在頭上，政府會扮演漁民後盾，揪出害群之馬就沒問題。

他說，處理福甡11號案件原則上會與歐盟查核執法落實脫鉤處理，會要求漁業署秉持公開透明原則，公布調查結果。

(中時 )