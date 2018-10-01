「樂聖」貝多芬粗魯又刻薄？哈根四重奏：這只是保護色

2018年10月01日 14:58 中時 趙靜瑜

一般人對於樂聖貝多芬的印象大多都是待人不留情面、粗魯，複雜、充滿矛盾與戲劇張力的綜合體，但貝多芬詮釋權威之一哈根四重奏的解讀卻並非如此，「我們年復一年地與貝多芬的音樂對抗、征服，直到最近這幾年，我們才感覺到那份與貝多芬緊緊相繫的特殊親密感。」

哈根四重奏表示，這些刻板印象都只是他的保護色，「我們從他的音樂中可以看到和藹可親、待人真摯而忠誠的那一面。」

哈根四重奏早年被公認是演奏莫札特作品的專家，近年則被認為是詮釋貝多芬作品的權威，「我們花了30年認識貝多芬。我們1981年首度登台就已經演奏貝多芬，但直到現在，還不敢說有多麼了解他這個人。」哈根四重奏表示，貝多芬一生有太多的逆境，他把這些複雜的元素寫進16首四重奏𥚃，「它們就像一道又一道難解的謎題，我們得用更多心力去體會。」

哈根四重奏來自奧地利，成立於1981年，1985年榮獲奧地利文化部頒發「莫札特作品詮釋獎」，自此與阿班貝爾格弦樂四重奏並列，同為演奏海頓、莫札特、貝多芬、舒伯特等作品的權威代言人2011年獲德回聲大獎「年度最佳團體」，2012年受封維也納音樂廳終生榮譽會員。五年前哈根四重奏世界巡迴演出貝多芬弦樂四重奏全集，被《奧地利新聞報》譽為「當今藝術存在的最高境界」。

下周哈根四重奏將來台舉行音樂會，演出曲目正是貝多芬生平最後一首《弦樂四重奏》，哈根四重奏表示，「這也是唯一我們灌錄過兩次CD的作品。我們一次再一次地在舞台上演出這首曲子，並非討好聽眾，而是為了更接近貝多芬。」哈根四重奏表示，「經由貝多芬的音樂，音樂家與樂迷都可以成為更完整的人。」

音樂會其他曲目包括海頓《降B大調弦樂四重奏》以及舒伯特《a小調第13號弦樂四重奏(羅莎蒙德)》，音樂會將於10月9日舉行，地點在台北國家音樂廳。

(中時 )