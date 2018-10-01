陳家逵、Lulu師生一起敲金鐘 盼得獎上台感謝天上恩師

陳家逵在《台北歌手》飾演文學家。（客家電視台）

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中時
陳家逵與恩師李國修、老婆周羿汎。（客家電視台）
陳家逵與第一個經紀人、已故藝人洪瑞襄。（客家電視台）
陳家逵。（客家電視台）
陳家逵與學生Lulu。（客家電視台）

擔任多位藝人表演老師的陳家逵，首次入圍金鐘獎男配角獎，卻被學生Janet（謝怡芬）誤以為「再度入圍」！陳家逵笑說，可能是因為「表演老師」頭銜，總給人入圍很多次的錯覺，這次總算入圍了。而今年教導的學生之一Lulu（黃路梓茵），也同時入圍金鐘獎，師徒二人也互道恭喜，預祝彼此能順利敲鐘！

入行十年獲金鐘入圍肯定，陳家逵表示這無疑是一劑強心針，因這幾年的戲劇作品，有兩次因為演出的總集數不夠，錯失報名金鐘獎的資格，再加上去年新婚不久後太太罹癌化療，蠟燭兩頭燒的他，開始懷疑自己是否要繼續演藝圈工作，轉而接下學校安穩的教職工作，好在這次《台北歌手》多元的角色演出獲得評審青睞，即便只是入圍，已經是讓陳家逵可以繼續下去的鼓勵。

雖然陳家逵表示入圍即是肯定，但倘若有機會上台領獎，他最想感謝兩位已經過世的恩人。一位是帶他進入演藝圈的經紀人，同時也是演員的洪瑞襄，他提到一次在高雄拍戲，身兼演員及經紀的洪瑞襄，趁自己拍戲空檔從宜蘭開車南下探班，只為確定他是否一切都好。而另一位則是李國修老師，為了讓自己進入想哭的情緒，李國修老師笑笑對他說：「我剛剛想像你上台領獎感謝我，所以我才能立刻哭出來！」這件事也讓陳家逵印象至今，想到還是十分感動。

除了感謝演藝路上的恩人，家人也是陳家逵最想要感謝與分享入圍喜悅的對象。太太周羿汎聽到入圍當下，立刻感動到大哭不止，媽媽雖然連聲恭喜，但陳家逵笑說，她可能沒意識到金鐘獎的重要性，當下口氣聽起來跟中樂透五千元差不多；總是一絲不苟的外省籍爸爸，在得知兒子入圍金鐘獎後，則是開導他說：「一切以平常心面對，做人要勝不驕、敗不餒…」，讓他聽完哭笑不得。

(中時 )

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