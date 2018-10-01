賴揆不僅是幹話王？ 高金素梅痛批：他還是「慣老闆」

2018年10月01日 15:07 中時 洪凱音

賴揆「月薪5萬元」說，才被柯P調侃「會被罵就是這樣，難怪被選為幹話王」；立委高金素梅今中午於財政委員會質詢時，替台灣上千名辛苦值勤、冒生命危險工作的森林護管員、巡山員打抱不平，她大聲疾呼地說：「你給的薪資太低了！」痛批賴揆自己就是個「慣老闆」。

「慣老闆」是個流行用語，意旨對員工要求多，又不願意提高薪水的老闆；賴揆日前受訪時提到，國內勞工平均薪資達4.8萬元，還呼籲勞工只要領得薪水低於這個水準，要大聲向資方說「你給的薪水太低了」。

高金素梅指出，全台有1089名森林護管員、巡山員，林地分布廣大，平均每人要管2000公頃，工作內容包含森林管理、保護、治山防災、野生動植物管理等，不僅面對天災風險，還得追捕拿刀槍山老鼠的人為禍害，但他們的底薪僅2.7萬元，最多3.4萬元，即使加上獎金、地域加給等，月薪最多仍低於4萬元，背後的慣老闆就是總統蔡英文以及行政院長賴清德。

台灣從事森林護管員、巡山員工作多是原住民，高金素梅要求主計長朱澤民，於1星期內主動向人事總處反應，替這些辛苦守護林地的原住民加薪；朱澤民表示，相關單位包括農委會、林務局都已有建議，目前針對加給、獎金名義以及工作量調整還在跨部會的協商階段。

而國民黨立委賴士葆、費鴻泰，在財委會上也針對賴揆薪資逼近5萬元數字有質疑，懷疑主計總處替賴揆擦脂抹粉；朱澤民回應，賴清德所說的近5萬元是「名目總薪資」，是包含加班費、年終獎金的所得。

(中時 )