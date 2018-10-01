警消參選空前熱烈 耿繼文：年改愈領愈少 參選是一種選擇

退警總會長耿繼文（右）表示，今年選舉警消參選空前熱烈，跟警消長期不受重視，且年金改革影響，有很大關係。（資料照，胡欣男翻攝）

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年底九合一大選，中華民國退休警察總會統計，具警察消防背景的參選人（含少部分現職及警眷），共計172人，其中，直轄市長1人、縣市長2人、鄉鎮市長13人、村里長100人、縣市議員35人，以及鄉鎮市民代表21人。退警總會長耿繼文表示，警消長期不被重視，受到侯友宜參選激勵，決定站出來為民服務；加上年改退俸愈來愈少，參選正是一項選擇。

耿繼文表示，以往少有警消參選，此次有這麼多人參選是件好事，但也出乎意料。他分析會有這麼多人參選，原因有以下幾點。

一、長期以來，警消不被重視，沒有代言人，日久淪為弱勢團體。年改期間幾經折騰，退休警消均無開會發言權，弱勢更加明顯，警消沒有受到公平尊重，靠自己打拼的危機意識抬升。

二、侯友宜、陳子敬二人宣布要參選直轄市長後，雖陳已退出，但眾多退休警消仍受到激勵。

三、近6萬餘人的大退警團隊，都是舊識，不是學長學弟，要不就是同儕同事同學，常有聯絡，內聚力強，彼此會交換意見或鼓勵參選。

四、警察工作屬性異於其他行業，必需接觸民眾深入民間，派出所的管區或所長或分局長，最了解基層民眾，這種高社會性質的工作角色，與經由選舉產生的各級民代鄉鎮縣市長距離不遠，一經觸動，迴響很大。

五、退警總會鼓勵退休警消在年改之後，還有一點體力時，另謀工作以減少退俸愈砍愈少、通貨膨脹、貨幣貶值、退俸不隨調薪提升、年老生病長照等衝擊，而參與選舉為民服務正是一項選擇。

耿繼文還表示，選舉是一時，最重要是選賢與能，使人民安居樂業，社會繁榮，國家安定發展，選對人很重要。他強調，除希望選舉平安順利進行，更希望大家審慎衡量，投下正確一票。

(中時 )

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