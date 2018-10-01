108公斤女體解剖畫面曝光！滿滿黃油噴出驚人

108公斤女體解剖畫面曝光！滿滿黃油噴出驚人。(圖/翻攝自YouTube)

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中時電子報
/ 綜合報導
BBC紀錄片「解剖肥胖」（Obesity The Post Mortem)。(取自YouTube)
BBC紀錄片「解剖肥胖」，死者器官幾乎都被脂肪包覆。(圖/翻攝自YouTube)
BBC紀錄片「解剖肥胖」，一剖開遺體胸腹，可見到滿滿的黃色脂肪。(圖/翻攝自YouTube)

肥胖是現代人的文明病，雖然知道過度肥胖可能對健康造成危害，不過依然有許多人「不見棺材不掉淚」，根據BBC一部紀錄片「解剖肥胖」，一名身高165公分、體重108公斤的女性，因高血壓、心臟病造成的心力衰竭死亡後被屍檢，器官幾乎都被大量肥厚的黃色脂肪包覆，畫面驚人。

BBC透過一名60多歲婦女大體捐獻的解剖紀錄片，讓外界了解過度肥胖的危害。根據影片畫面，專家一剖開遺體胸腹後，只見滿滿的黃色脂肪充斥體內，光是脂肪厚度就達3公分，連器官都被肥厚的脂肪包覆，以致解剖相當困難。

相較於身材苗條的遺體，這名死者體內很多東西都藏在多餘的黃色脂肪後，幾乎已經很難看出身體內部結構，包括心臟、腎臟周圍，以及心肺下方的橫隔膜都囤積了大量脂肪。

專家將死者的肺臟取出時，雖然看似健康，但拿起來用力一擠，竟有液體流出，也就是心肺衰竭所產生的「肺水腫」。另外，專家表示健康的心臟拿起來會像牛排一樣緊實堅固，但她的心臟竟重達449克，幾乎比標準大了一倍，如同高血壓患者的心臟。

雖然死者並非直接死於肥胖，但因肥胖引起的各種疾病，更大大增加了死亡風險，解剖畫面曝光後，網友嚇傻，直呼「看完會想用生命開始減肥」。

(中時電子報)

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