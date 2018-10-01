知名菸商傑太日菸竄改菸盒日期 台灣民眾抽過期菸

2018年10月01日 15:17 中時 鄭郁蓁

民眾示範菸商重新包裝的手法。鄭郁蓁攝影

民眾檢舉影片

日本菸商騙很大！105年來台設廠，不僅年省19億元關稅，現在更傳出竟竄改菸盒上的日期，把過期菸品重新印上新的製造日期和有效日期，再賣給台灣消費者！董氏基金會今天痛批，國際菸廠毫無誠信，台南市政府財稅局則掩蓋非法。

董氏基金會和消基會今天聯手揭露指出，日本菸商傑太日菸公然竄改菸盒日期。董氏基金會指出，今年五月一日，一名曾在菸廠工作員工向台南市政府檢舉，指出傑太日菸從設廠以來，即進行竄改行為。

該名民眾拍攝影片指出，菸商在台灣共生產一百多種品牌項目，均是接到訂單才開始安排生產，但因主管決策、人員排班、工單預估生產數量加上產製的瑕疵品，產出數量通常都會超出訂單，基於成本考量和稅務問題，會把未出貨的瑕疵品轉為庫存，每次庫存最多曾達40箱，一箱就是一萬支菸(500包)，待下次又有訂單時，再重新包裝。

該民眾示範表示，重新包裝方式都是人工小心把菸盒拆開，留下內裝鋁箔包，在徒手抽出整排菸鋪平後再重新放上生產台，由機台重新包狀印上新的日期，將新舊菸並放後再銷售給國內民眾，台灣消費者抽到數個月至半年以上的過期菸品都不知道。該民眾表示，要不是自己就是員工，根本不會相信大品牌的廠商會這樣做。

董氏基金會菸害防治中心主任林清麗表示，日本菸商傑太日菸105年7越在台南成功闖關設廠後，從一開始宣稱外銷，後改為內銷，每包進口菸品平均繳2.7元關稅，以103年日本菸商在台銷售7.6億包菸計算，日本菸商原本一年需繳給政府菸品關稅20.52億元，但台南設廠後，除可使用7.6公頃土地，還享受房屋稅、地價稅和水電優惠，甚至規避至少19億元的菸品關稅，現在竟然還做出這種事情。

林清麗表示，該民眾五月一日向台南市政府檢舉後都沒有下文，該民眾才向董氏基金會舉發，基金會9月25日發公文，市政府27日才回復：「已依法裁處」，但卻沒說開罰金額，以及是否下架過期菸品，也不公開惡行，政府這樣包庇簡直匪夷所思！

消基會董事長游開雄指出，根據「菸酒管理法」規定：菸品容器及其外包裝之標示，不得有不實或使人誤信之情事，違者可處新臺幣三萬元以上五十萬元以下罰鍰，並通知其限期回收改正，改正前不得繼續販售；屆期不遵行者，按次處罰，並沒入違規之菸酒。

台北榮總家醫科醫師賴志冠表示，吸菸者的壽命比非吸菸者平均減少十年，世界衛生組織早已證實，每兩位吸菸者中有一位將死於吸菸相關疾病，據國民健康署調查105年台灣成人吸菸率為15.3%，成人吸菸人口超過320萬，推估其中至少將有160萬人提早死於菸害疾病，等於一個台南市的人口總數，政府竟罔顧國民健康核准設置菸廠，簡直太不可思議。

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(中時 )