新竹》楊文科成立律師後援會 吳敦義路過打氣

國民黨主席吳敦義（右四）路過新竹了解選情，也為同黨的新竹縣長參選人楊文科（左四）打氣。（莊旻靜攝）

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國民黨新竹縣長參選人楊文科（中）1日成立律師後援會，反抹黑、賄選等不法情事。（莊旻靜攝）

防堵選舉「奧步」，國民黨新竹縣長參選人楊文科1日成立律師後援會，以中華民國律師公會全國聯合會理事楊明勳為首，期望能有場公平公正的選舉。國民黨主席吳敦義1日前往苗栗縣議長游忠鈿告別式，途中路過新竹，不僅了解選情，也為楊文科打氣。

吳敦義說，他出席游忠鈿的告別式，途中行經新竹，他「不能路過而不入」，也向國民黨新竹縣黨部主委陳見賢了解新竹縣的的政情、選情，「這我一定是會關注的」，吳敦義說，「我雖然很清楚」，但是陳見賢才是原始資料的供應者，兩人均未談及對談內容。

吳敦義與陳見賢會談時，楊文科同時在國民黨新竹縣黨部舉辦律師後援會，由楊明勳與一群律師出席，吳敦義離開前，也翻閱楊文科的最新文宣，為楊文科加油打氣並合影。

楊文科說，距離選舉僅剩54天，雖然害人之心不可有，但防人之心不可無，因此請楊律師等人擔任法律顧問，若有遇到不法情事、文宣抹黑或賄選等，可以諮詢請益。楊文科說，他在9月30日與民國黨的徐欣瑩、民進黨的鄭朝方等人，一同參與電視台所舉辦的政見辯論會，「反正也不用錢，我就去參加」。

楊文科說，包含他在內的縣長參選人，都沒有互相攻擊，大家「提出問題然後回答」，他說，要反抹黑、反賄選，他出身公務員，「辦不到也沒有這個能力」，但是也不能不防，希望眾多參選人們都能守法。

楊明勳則表示，近年選舉愈來愈熱鬧、精彩，選舉涉及的法律包含公職人員選舉罷免法和刑法等，根據過去經驗，抹黑文宣、賄選、違法情事等，隨選舉的競爭與激烈性，約在選前一個月會陸續發生，甚至影響選舉的公平性，他希望新竹縣不要發生任何相關的違法事件。

(中時 )

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