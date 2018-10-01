台中》盧秀燕稱義警、義交免費健檢肺部 龍陣營：選舉動員無助空汙改善

2018年10月01日 15:27 中時 盧金足

國民黨台中市長參選人盧秀燕（左）表示，她若當選市長，將對義交和義警等長期暴露在外的辛苦人員進行肺部健康免費篩檢。（盧金足攝）

前行政院長張善政（右）出示空氣盒子顯示的空氣品質。（盧金足攝）

南投縣長林明溱表示，南投縣2017年241人死於肺腺癌，將向台中火力發電廠提出民事訴訟，為死於肺腺癌者民事求償每人100萬元。（盧金足攝）

前行政院長張善政1日與國民黨籍中部四縣市首長參選人宣示，推動肺腺癌高風險族群早期篩檢補助計畫，林明溱則對南投縣2017年241人死於肺腺癌，將向台中火力發電廠提出民事訴訟，求償每人100萬元。對此，台中市府表示，「選舉動員無助空汙改善！」不論是整體空汙防制、台中火力發電廠管制、肺癌成因與篩檢補助探討等，該場記者會充斥誤導、不實訊息，混淆視聽，也可能引發恐慌。

張善政今天與台中市長參選人盧秀燕、南投縣長林明溱、彰化縣長候選人王惠美醫療顧問團團長蔡明忠醫師、雲林縣長參選人張麗善共同宣示，要讓民眾免於空汙PM2.5恐懼，推動「低劑量電腦斷層肺部檢查」補助計畫，盧秀燕還加碼全面免費篩檢義交和義警。

張善政開場時即先表示他是「無黨籍」，但近來四處站台，形象佳、立論清楚，儼然成為國民黨輔選的最強「母雞」，他強調是因為看到很多民進黨縣市首長，不敢對蔡英文總統錯誤的能源政策嗆聲，「只會幫蔡總統的錯誤能源政策擦屁股」，所以他要站出來與中部四縣市首長參選人發起「要讓民眾免於空汙PM2.5恐懼」，提出「對抗空汙，守護健康」四大原則主張。

盧秀燕承諾，她若當選台中市長，將研擬「台中市肺腺癌高風險族群早期篩檢補助計畫」，對高風險族群進行肺腺癌篩檢有其必要，特別針對像是義交和義警等長期暴露在外的辛苦人員來進行免費篩檢，強調，「政府對市民健康有照顧的責任！」

張善政指出，中部地區空氣品質這三年來快速惡化，人人談PM2.5色變，負責任的政府首長，有責任讓民眾免於這樣的恐懼，中部地區有大規模的火力發電廠與石化工業，都是民進黨錯誤的能源政策，加重火力發電的比重，造成中部區域成為首當其衝的汙染地區。

「中央政府不應該包庇地方政府！」張善政說，不能容許空氣汙染持續傷害民眾的健康，他也出示手機，顯示空氣盒子的即時資訊，中部地區空品拉警報，現有空品資訊有平均美化和不夠即時的問題，應建置綿密的「空氣盒子」並廣泛運用，提供民眾即時且有效的資訊，官方數據更應納入這項空品指標。

林明溱表示，南投本來是好山好水的地方，現在卻因台中火力發電廠的汙染，造成縣民死於肺腺癌人數激增到全國肺腺癌死亡率第一名，向蔡總統喊話，「別讓南投縣民慢性自殺！」他要為南投人的健康討公道，將向台中火力發電廠提出民事訴訟，對死於肺腺癌的民眾每人求償100萬元。

盧秀燕也質疑，台中市府遲未公開「105年台中市后里區、西屯區、大雅區及港區空氣汙染物健康風險-空氣汙染物暴露評估」，她當選後將立即公布台中市民和環保團體關切的該項報告，公告上網供台中市民下載瀏覽，讓人民真正擁有知的權利。

台中市府強調，空汙問題必須務實推動各項有助改善的措施，市長林佳龍率市府團隊已努力了近四年，未來會持續落實，呼籲盧秀燕等藍營政治人物，要有認知對抗空汙是全民運動，而不是選舉動員運動，才是市民之福。

對於國民黨陣營提出「補助義警義交做肺癌篩檢」，衛生局代理局長陳南松表示，相對於補助肺癌篩檢，林佳龍更重視投入資源在「空汙改善」，努力讓包括義警、義交在內的全體市民，甚至中部鄰近縣市民眾，都能共同呼吸更乾淨的空氣；另外，台中市肺癌發生率跟死亡率在全國中段班，請外界不要汙名化台中的真實狀況。

陳南松也指出，對於肺癌篩檢，目前國內多採低劑量電腦斷層掃瞄(LDCT)方式進行，過程會衍生肺癌假陽性過高及有過度輻射暴露、過度診斷等問題，所以國民健康署目前並未將LDCT作為大規模肺癌篩檢方式，台灣肺癌學會、台灣胸腔暨重症加護醫學會、中華民國放射醫學會也聯合訂定「低劑量電腦斷層肺癌篩檢共識宣言」，非高危險個案不建議做肺癌篩檢。因此，高危險族群宜由醫師專業評估後再決定是否接受LDCT，以免引起不必要的恐慌。

針對盧秀燕指市府不公開環境調查及健康風險評估調查報告，環保局說明，這項計畫執行期程原本就為期3年，需長期追蹤調查後，結合3個年度的環境汙染調查結果再進行健康風險評估，目前計畫仍在執行中，如未完成就公布將產生誤差，恐有失精準；所有調查工作完成並整合資料後，將完整公開說明調查結果。

台中火力發電廠對林明溱提出將為死於肺腺癌的縣民，向台中火力發電廠提出民事訴訟，民事求償每人100萬元，表示目前還未接獲南投縣有關民事求償等訊息，無法進一步回應。

(中時 )