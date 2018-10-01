綠委建議反空汙公投案先擱置？ 陳英鈐：將意見帶回討論

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中選會認定藍委盧秀燕領銜提案的「反空汙公投」連署，認定有7萬多份偽造，其中已死亡者有1萬1849人，引發綠營爭議。綠委劉世芳今質詢時問，不能因為有過門檻就糊塗成案，詢問明天委員會是否可擱置此案？不能明天隨便拍版過關，反而會引起更大政治風暴。中選會主委陳英鈐表示，會將意見帶回委員會討論。

陳英鈐在答詢時說，雖然31萬多份連署超過門檻，但出現很多死人連署等不尋常狀況，如果在美國，連署完會把所有連署書公開讓大家查對並提出異議，但目前《公投法》沒這樣的機制，強調明天委員會將討論此事。

劉世芳指出，反空汙公投的合格率是31萬4345人，但不合格率高達18萬2848人，若沒有考量瑕疵就讓公投成案並且綁大選，恐怕會讓中選會的公正性會受到外界質疑。

劉追問，明天中選會召開的委員會是否可以暫停？或是不能隨便就拍板成案，反而會引起更大的政治風暴；此外，若有政黨也涉及連署造假，是否為未來修法連坐處罰偽造連署的政黨或相關人？

陳英鈐回應，可參考美國制度規範連署書上要有見證人，若有死人連署，必然構成偽造文書，見證人可被判刑，等這次公投案辦完中選會將解決這個漏洞。

綠委吳琪銘質詢時說，反空汙公投構成偽造文書、使公務員登載不實等罪責，呼籲中選會要硬起來，給社會大眾交代，將此案移送地檢署偵辦，並問陳英鈐「有沒有問題？」

陳英鈐則回應「沒有問題」，因為依《刑事訴訟法》，公務員行使職權時有犯罪嫌疑應告發，所以沒有其他可能性，就是應告發，委員會討論只是要談程序性問題，強調中選會有義務要告發，會依法辦理勿枉勿縱。

綠委張宏陸質疑，若公投成案可開設帳戶為公投來募款，屆時政黨可捐贈大量政治獻金給提案領銜人，藉此操作選舉。對此，陳英鈐並未多做回應，僅說後續會密切觀察。

至於親民黨立委陳怡潔質疑，中選會在8月初請四大網路社群喝咖啡，表面上是說明選罷法，防範假新聞影響大選，實際上是希望放寬調閱個人資料的門檻，根本是白色恐怖，淪為選戰打手。

陳英鈐說，確實有找社群，但沒有要求業者提供個資的結論，可能是業者有所誤會。

(中時 )

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