路跑垃圾量驚人！去年共用400萬個免洗水杯

路跑活動夯，去年全台共舉辦784場路跑賽事。圖／綠色和平提供

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多數跑者認為，主辦單位應就跑者意願發放紀念品，以避免資源浪費。圖／綠色和平提供
去年路跑賽事製造的一次性免洗水杯垃圾超過400萬個，其中六都約240萬個，佔全台總數6成。圖／綠色和平提供

路跑活動夯，隨之帶來的卻是大量的垃圾。去年全台共舉辦784場路跑賽事，然而環保團體統計發現，上百場的賽事竟製造了400萬個一次性水杯、寶特瓶、塑膠包裝袋等垃圾，路跑常見贈品紀念衫一年發放量更逼近200萬件。其中六都舉辦的賽事佔總數55％，使用的一次性水杯約240萬個、佔比全台60％。

環保團體綠色和平指出，透過賽事實踐低碳減塑已是國際趨勢，然而國內卻並未針對各項賽事訂定的永續原則審查制度，環保署僅曾頒布「大型活動環境友善度管理指引」，但此類指引不具強制性、僅供參考，導致大型活動與賽事所產生的塑膠廢棄物與垃圾等無法可管，各地方政府也只會在賽後稍加分類與清理廢棄物。

根據綠色和平調查發現，2017年全台共舉辦784場路跑，使用超過400萬個一次性水杯、無數寶特瓶與塑膠包裝袋等，其中六都舉辦的比賽佔全台總數55％，使用超過240萬個一次性水杯，約佔全台60％。比賽還發放各式紀念品，如賽事毛巾、紀念衫等，其中紀念衫一年的發放量將近200萬。

然而民調指出，路跑活動發放的紀念品使用率低，且紀念衫多由合成纖維製成，洗滌後產生的微塑膠纖維對海洋生態有所危害，多數跑者認為主辦單位可依據個人要求，決定是否發放紀念品，避免資源浪費。

減塑專案負責人羅可容表示，政府應將「減廢減塑的管制規範納入活動賽事申請與結案的檢核過程中，才可能強制要求業者正視廢棄物管理，達到真正的源頭減量。

路跑賽事最多的六都中，僅有台北市政府已與綠色和平簽署「綠色永續台北馬拉松」備忘錄，其內容倡導比賽秩序冊與完賽證明無紙化、減少使用一次性水杯、開放跑者選擇是否領取紀念品。綠色和平呼籲，政府應以公權力管理並改善大型活動污染問題。

(中時 )

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