鴨霸「水哥」老大自居 強逼出錢烤肉不從就嗆打

2018年10月01日 15:36 中時 呂妍庭

綽號「水哥」的許姓男子在地方橫著走，聚眾犯下多起案件。（呂妍庭翻攝）

綽號「水哥」的許姓男子在地方橫著走，聚眾犯下多起案件。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣梅山鄉一名綽號「水哥」的許姓男子在地方橫著走，只要跟他有糾紛、過節，就嗆要追殺對方，甚至恐嚇被害人「叫警察最好」，就連自己的小弟也不放過，逼迫小弟找一大群年輕人來烤肉，卻要每人出3000元，沒現身就先吃一頓打，有青少年嚇到怕，直接跑到派出所報案，嘉縣竹崎分局接連5個月都有民眾指稱遭「水哥」恐嚇、傷害，警方日前展開搜捕，帶回以許男為首不法分子共10人到案，全案依恐嚇、毀損、傷害、妨害自由、強制罪等移送嘉義地檢署。

警方表示，35歲許姓男子平日帶領數十名小弟在梅山鄉一帶稱霸、耍狠，僅因與吳姓男子有糾紛，就四處放風聲要追殺吳男，結果吳男不小心在大林鎮一處檳榔攤遭被「水哥」堵到，馬上被毆打、恐嚇、限制行動，造成被害人臉部顴骨骨折、全身多處擦挫傷。

另一名王姓香蕉批發商因周轉不靈欠地下錢莊錢，「水哥」前往討債，被害人揚言報警，「水哥」竟回嗆「叫警察最好、偵查隊的更好」，一副你叫誰來我也不怕的模樣，讓被害人心生畏懼。人前看似風光的許男想吃烤肉兼壯大聲勢，要旗下幫眾邀集轄內青少年參加烤肉宴，但每人要貢獻3000元，如不交錢或不現身，就嗆讓對方好看，許多青少年畏懼他的淫威，根本不敢說「不」，只能乖乖繳錢赴鴻門宴，但也有人嚇得直接報警。

竹崎分局去年9、10、12月及今年2、3月分別接獲民眾報案，竹崎分局偵查隊與刑警大隊、民雄、水上、中埔分局等單位組成專案小組，經過長期跟監埋伏後，日前展開搜捕行動，帶回許男為首的不法分子共10人。

(中時 )