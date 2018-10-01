彰化市停車格不夠？10月起專案取締霸格機車族

2018年10月01日 15:47 中時 吳敏菁

彰化市去年1月，率彰化縣26縣市之先，陸續畫設1171個停車格，1年為市庫挹注1500萬元。（吳敏菁攝）

建國科大前空地，畫了停車格實施收費後，過去車陣不見了，偌大停車場反成空地，讓人納悶車子哪裡去？（吳敏菁攝）

停車位真得還不夠嗎？機車族霸佔停車格，讓畫再多也沒轍！彰化市去年1月，率彰化縣26縣市之先，陸續畫設1171個停車格，1年為市庫挹注1500萬元，但市長邱建富1日現勘，就發現了很多機車違停，當場表示，將配合彰化縣警察局即起展開專案強力取締的行動。

彰化市自去年1月率先開辦路邊停車收費以來，明顯改善路霸、提高車輛周轉率，並增加財源收入，但仍有民眾或商家不守法，違規將機車違規停放到停車格或將物品佔住停車格等。

邱建富表示，實施路邊停車收費措施，活絡商機，也提供用路人停車方便，讓開車族們不必再為找停車位而煩惱，貫徹使用者付費的精神，扣除成本後的盈餘可投入公共建設，提升人民福祉。

不過，邱建富也不諱言，執行路邊停車收費年來，遇到相當多阻礙，例如機車違規停車佔用汽車停車格問題，其中以金融機構與傳統菜市場周遭的路邊停車格最嚴重。

商家違規將物品放置佔用店家前面停車格，未持有身心障礙證件的車輛，違規使用身心障礙停車格，影響身心障礙者車輛優先使用身心障礙停車格的權利等。

還有，建國科大前空地，畫了停車格實施收費後，過去車陣不見了，偌大停車場反成空地，讓人納悶車子哪裡去？民生物資一直漲，為了節省停車收費，成了一場城市的打跑戰了嗎？

更多機車族也反映，機車才是最大族群，畫設機車格也得滿足需求，除了公德心，亂停、違停也值得探討，尤其是火車站周邊，機車格根本不夠啊！

邱建富強調，針對路邊停車收費實施後出現諸多缺失，市公所將與彰化縣警察局密切配合，10月起加強取締違規嚴重路段，促進交通完善及再提高本市路邊停車格的使用率。

(中時 )